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[GALLERY] Tận thấy Porsche 911 Turbo S 992.2 đầu tiên về Việt Nam, hơn 19 tỷ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Porsche 911 Turbo S 992.2 đầu tiên về Việt Nam, hơn 19 tỷ

Porsche 911 Turbo S bản nâng cấp của thế hệ 992 đã có mặt tại Việt Nam, xe thuộc bản Coupe sở hữu nhiều tùy chọn cá nhân hóa và có giá thực tế gần 20 tỷ đồng.

Tâm Võ
Porsche 911 Turbo S 2026 mới đã xuất hiện tại Việt Nam sau gần một năm kể từ thời điểm ra mắt toàn cầu. Chiếc xe đầu tiên thuộc bản Coupe, dòng 992.2 - bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ 992 - và dự kiến được bàn giao cho một khách hàng tại TP.HCM. Mẫu xe này lần đầu được Porsche giới thiệu vào tháng 9/2025 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Đức (IAA Mobility) ở Munich, Đức.
Porsche 911 Turbo S 2026 mới đã xuất hiện tại Việt Nam sau gần một năm kể từ thời điểm ra mắt toàn cầu. Chiếc xe đầu tiên thuộc bản Coupe, dòng 992.2 - bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ 992 - và dự kiến được bàn giao cho một khách hàng tại TP.HCM. Mẫu xe này lần đầu được Porsche giới thiệu vào tháng 9/2025 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Đức (IAA Mobility) ở Munich, Đức.
Điểm đáng chú ý trên 911 Turbo S mới là sự xuất hiện của hệ truyền động T-Hybrid, đánh dấu lần đầu phiên bản Turbo S được điện hóa. Đây cũng là biến thể cao cấp nhất trong dòng 911 Turbo hiện nay. Giá niêm yết của 911 Turbo S Coupe tại Việt Nam hiện ở mức 18,9 tỷ đồng, đã tính VAT. Cấu hình tiêu chuẩn đi kèm hệ dẫn động bốn bánh cùng hộp số tự động.
Điểm đáng chú ý trên 911 Turbo S mới là sự xuất hiện của hệ truyền động T-Hybrid, đánh dấu lần đầu phiên bản Turbo S được điện hóa. Đây cũng là biến thể cao cấp nhất trong dòng 911 Turbo hiện nay. Giá niêm yết của 911 Turbo S Coupe tại Việt Nam hiện ở mức 18,9 tỷ đồng, đã tính VAT. Cấu hình tiêu chuẩn đi kèm hệ dẫn động bốn bánh cùng hộp số tự động.
Tuy nhiên, chiếc xe đầu tiên về Việt Nam có giá thực tế cao hơn đáng kể do được bổ sung nhiều trang bị cá nhân hóa. Sau khi cộng các tùy chọn, giá xe đạt khoảng 19,73 tỷ đồng, chênh hơn 800 triệu đồng so với mức niêm yết. Ở ngoại thất, chủ xe chọn lớp sơn Slate Grey Neo có giá hơn 269 triệu đồng. Danh sách trang bị tùy chọn còn có cửa sổ trời điều khiển điện trị giá hơn 160 triệu đồng...
Tuy nhiên, chiếc xe đầu tiên về Việt Nam có giá thực tế cao hơn đáng kể do được bổ sung nhiều trang bị cá nhân hóa. Sau khi cộng các tùy chọn, giá xe đạt khoảng 19,73 tỷ đồng, chênh hơn 800 triệu đồng so với mức niêm yết. Ở ngoại thất, chủ xe chọn lớp sơn Slate Grey Neo có giá hơn 269 triệu đồng. Danh sách trang bị tùy chọn còn có cửa sổ trời điều khiển điện trị giá hơn 160 triệu đồng...
Về thiết kế, bản nâng cấp mới vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của 911 Turbo như phần thân nở rộng, khe lấy gió bố trí hai bên và cánh gió sau kích thước lớn. Bộ vành sử dụng thiết kế khóa tâm, với đường kính 20 inch ở trục trước và 21 inch phía sau. Một số chi tiết đặc trưng của Turbo S được xử lý bằng sắc Turbonite, tông màu Porsche sử dụng để tạo dấu ấn riêng cho các phiên bản Turbo.
Về thiết kế, bản nâng cấp mới vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của 911 Turbo như phần thân nở rộng, khe lấy gió bố trí hai bên và cánh gió sau kích thước lớn. Bộ vành sử dụng thiết kế khóa tâm, với đường kính 20 inch ở trục trước và 21 inch phía sau. Một số chi tiết đặc trưng của Turbo S được xử lý bằng sắc Turbonite, tông màu Porsche sử dụng để tạo dấu ấn riêng cho các phiên bản Turbo.
Danh sách trang bị sẵn có trên xe khá phong phú, gồm hệ thống treo chủ động Porsche Active Suspension Management, công nghệ khí động học thích ứng và bộ phanh gốm carbon PCCB. Khoang lái còn được trang bị ghế thể thao Adaptive Sports Seats Plus, trong khi hệ thống âm thanh BOSE Surround Sound đảm nhiệm nhu cầu giải trí.
Danh sách trang bị sẵn có trên xe khá phong phú, gồm hệ thống treo chủ động Porsche Active Suspension Management, công nghệ khí động học thích ứng và bộ phanh gốm carbon PCCB. Khoang lái còn được trang bị ghế thể thao Adaptive Sports Seats Plus, trong khi hệ thống âm thanh BOSE Surround Sound đảm nhiệm nhu cầu giải trí.
Porsche áp dụng hệ truyền động hiệu suất cao T-Hybrid cho 911 Turbo S mới, với mục tiêu chính là nâng khả năng tăng tốc và phản hồi thay vì tập trung vào vận hành thuần điện. Kiến trúc điện 400 volt đóng vai trò hỗ trợ các thành phần điện hoạt động nhanh và hiệu quả hơn trong quá trình vận hành.
Porsche áp dụng hệ truyền động hiệu suất cao T-Hybrid cho 911 Turbo S mới, với mục tiêu chính là nâng khả năng tăng tốc và phản hồi thay vì tập trung vào vận hành thuần điện. Kiến trúc điện 400 volt đóng vai trò hỗ trợ các thành phần điện hoạt động nhanh và hiệu quả hơn trong quá trình vận hành.
Trung tâm của hệ thống vẫn là động cơ boxer 6 xi-lanh dung tích 3.6L. Đi cùng khối máy này là hai bộ tăng áp điện eTurbo, một mô-tơ điện tích hợp trong hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp và bộ pin cao áp 1,9 kWh. Hệ thống dẫn động bốn bánh Porsche Traction Management (PTM) đảm nhiệm việc đưa sức mạnh xuống mặt đường.
Trung tâm của hệ thống vẫn là động cơ boxer 6 xi-lanh dung tích 3.6L. Đi cùng khối máy này là hai bộ tăng áp điện eTurbo, một mô-tơ điện tích hợp trong hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp và bộ pin cao áp 1,9 kWh. Hệ thống dẫn động bốn bánh Porsche Traction Management (PTM) đảm nhiệm việc đưa sức mạnh xuống mặt đường.
Hệ thống T-Hybrid tạo ra tổng công suất khoảng 711 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Mức công suất này tăng 61 mã lực so với bản tiền nhiệm. Theo công bố của Porsche, đây hiện là mẫu 911 thương mại sở hữu sức mạnh lớn nhất trong lịch sử dòng xe này.
Hệ thống T-Hybrid tạo ra tổng công suất khoảng 711 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Mức công suất này tăng 61 mã lực so với bản tiền nhiệm. Theo công bố của Porsche, đây hiện là mẫu 911 thương mại sở hữu sức mạnh lớn nhất trong lịch sử dòng xe này.
Khả năng tăng tốc cũng được cải thiện đáng kể. Xe chỉ cần 2,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, nhanh hơn bản tiền nhiệm 0,2 giây. Thời gian tăng tốc từ 0-200 km/h là 8,4 giây, còn vận tốc tối đa được công bố ở mức 322 km/h.
Khả năng tăng tốc cũng được cải thiện đáng kể. Xe chỉ cần 2,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, nhanh hơn bản tiền nhiệm 0,2 giây. Thời gian tăng tốc từ 0-200 km/h là 8,4 giây, còn vận tốc tối đa được công bố ở mức 322 km/h.
Điểm khác biệt của hệ thống T-Hybrid trên Porsche 911 Turbo S 992.2 nằm ở cách khai thác các thành phần điện để hỗ trợ động cơ xăng . Hai eTurbo giúp cải thiện phản ứng tăng áp, còn mô-tơ điện bổ sung lực kéo tức thời, qua đó tăng độ nhạy chân ga và hiệu quả truyền động.
Điểm khác biệt của hệ thống T-Hybrid trên Porsche 911 Turbo S 992.2 nằm ở cách khai thác các thành phần điện để hỗ trợ động cơ xăng . Hai eTurbo giúp cải thiện phản ứng tăng áp, còn mô-tơ điện bổ sung lực kéo tức thời, qua đó tăng độ nhạy chân ga và hiệu quả truyền động.
Video: Giới thiệu Porsche 911 Turbo S 2026.
Tâm Võ
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