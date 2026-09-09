[GALLERY] Tận thấy Porsche 911 Turbo S 992.2 đầu tiên về Việt Nam, hơn 19 tỷ

Porsche 911 Turbo S bản nâng cấp của thế hệ 992 đã có mặt tại Việt Nam, xe thuộc bản Coupe sở hữu nhiều tùy chọn cá nhân hóa và có giá thực tế gần 20 tỷ đồng.
Porsche 911 Turbo S bản nâng cấp của thế hệ 992 đã có mặt tại Việt Nam, xe thuộc bản Coupe sở hữu nhiều tùy chọn cá nhân hóa và có giá thực tế gần 20 tỷ đồng.
Sau khi công khai hẹn hò, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh tình tứ và lời nhắn ngọt ngào dành cho nhau.
Hyundai Staria Electric 2027 là mẫu xe van điện mới nhất tại châu Âu sở hữu 9 chỗ ngồi, sạc đến 80%/20 phút và giá khởi điểm thấp hơn so với đối thủ Volkswagen.
Mẫu xe SUV Xiaomi Skynomad N90 Max phiên bản Explorer Edition vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người thích "xê dịch".
Dù mới cuối tháng 7 Âm lịch, phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc màu với nhiều mẫu đèn Trung thu hút khách trẻ cùng các góc check-in nhộn nhịp người chụp ảnh.
Hyundai kỳ vọng Palisade XRT Pro 2027 nâng cấp có thể thu hút một bộ phận khách hàng vốn ưu tiên các mẫu SUV khung gầm rời như Toyota Prado hay Ford Everest.
Trước ngày 15/9, nhiều người tranh thủ tìm đến Kem Tràng Tiền ở số 35 Tràng Tiền để thưởng thức que kem quen thuộc và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Không phải cứ bật ít là tốn ít điện, 8 thiết bị quen thuộc này có thể tiêu thụ công suất rất lớn mỗi lần sử dụng.
Emoura Phạm biến hóa từ quyến rũ, sắc sảo đến nữ tính trước khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026.
Audi A2 e-tron 2027 là mẫu xe hiệu quả nhất từ trước đến nay của thương hiệu 4 vòng tròn và được kỳ vọng sẽ bán chạy hơn thế hệ cũ nhờ phong cách SUV điện.
Suzuki Baleno 2027 đã chính thức ra mắt. Ở lần nâng cấp thứ 3 này, xe có thiết kế sang trọng hơn và việc bổ sung gói ADAS đa tính năng trên các bản cao cấp.
Mazda CX-5 thế hệ thứ ba sẽ ra mắt tại Malaysia vào 8/10/2026. Xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc giai đoạn đầu, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước.
Ngay khi có mặt hiện trường vụ cháy khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM, cảnh sát đã tiếp cận, nhanh chóng giải cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài.
Mới đây, chiếc iCaur V27 mang biển số Lào đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mẫu xe chạy động cơ điện mở rộng quãng đường (EREV) sắp phân phối chính hãng.
Nissan Navara Pro PHEV đang tiến gần hơn tới kế hoạch mở bán tại Đông Nam Á khi mẫu bán tải hybrid sạc ngoài vừa hoàn tất thủ tục chứng nhận tại một thị trường.
Hà Nội công bố kế hoạch chỉnh trang khu vực Hồ Gươm, mở rộng không gian công cộng và tái cấu trúc các công trình lịch sử, văn hóa quanh hồ.
Porsche GT3 Bergsport tôn vinh những con đường quanh co hiểm trở ở dãy Alps với màu sắc và chi tiết được thiết kế riêng với các cung đường núi ngoằn ngoèo.
Toyota Camry 2027 tiếp tục được duy trì hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản, trong khi giá bán tại Mỹ chỉ tăng nhẹ. Khởi điểm chỉ dưới 30.000 USD.
Thủ tướng Lê Minh Hưng àm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế.
Land Rover Defender Wolf Series II ra đời nhằm giành hợp đồng mới của Bộ Quốc phòng Anh và hướng tới việc thay thế Defender Wolf nguyên bản.
So với "người anh em" Revuelto tiêu chuẩn vốn có giá niêm yết 53,955 tỷ đồng, mẫu siêu xe về Việt Nam Lamborghini Revuelto SV đắt hơn 6,16 tỷ đồng.