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Số hóa - Xe

VinFast VF9 facelift lộ diện - tinh chỉnh diện mạo, gia tăng kích thước

VinFast vừa đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho hai mẫu xe VF6 facelift và VF9 facelift tại Ấn Độ, qua đó hé lộ hướng thiết kế mới của hai mẫu SUV điện.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá Vinfast VF9 CATL PLUS.

VinFast hiện đang đẩy mạnh hoạt động tại Ấn Độ và đã bắt đầu sản xuất VF6, VF7 tại nhà máy ở Tamil Nadu. Trước đó, hãng cũng được bắt gặp thử nghiệm một phiên bản VF5 mới với nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất và nội thất. Theo hồ sơ đăng ký kiểu dáng, VF6 facelift vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể của phiên bản hiện hành nhưng được làm mới đáng kể ở hai đầu xe.

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VinFast VF9 facelift lộ diện - tinh chỉnh diện mạo, gia tăng kích thước.

Phần đầu nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày kích thước lớn kéo về khu vực trung tâm, nơi đặt logo VinFast. Cụm đèn pha được thiết kế thanh mảnh hơn và bố trí theo chiều dọc trong hốc đèn hình tam giác. Lưới tản nhiệt phía dưới cũng được mở rộng và tinh chỉnh theo hướng gọn gàng hơn.

Thân xe gần như không thay đổi, ngoại trừ bộ mâm mới mang phong cách khí động học. Ở phía sau, thiết kế tổng thể được giữ lại, trong khi khu vực đèn báo rẽ và đèn lùi được làm thanh thoát hơn. Cản sau và một số mảng thân xe cũng được điều chỉnh. Thông tin về nội thất chưa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng.

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VF9 facelift gây chú ý với những thay đổi mạnh hơn. Không chỉ phần đầu và đuôi xe được thiết kế lại, thân xe cũng tạo cảm giác dài hơn.

Hệ truyền động được cho là tiếp tục sử dụng pin 59,6 kWh, kết hợp một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 468 km. Trong khi đó, VF9 facelift gây chú ý với những thay đổi mạnh hơn. Không chỉ phần đầu và đuôi xe được thiết kế lại, thân xe cũng tạo cảm giác dài hơn, khiến mẫu SUV điện này có diện mạo gần như một thế hệ mới.

Phần đầu xe được tái thiết kế với dải LED định vị nối liền, cụm đèn pha LED hai tầng thanh mảnh hơn và lưới tản nhiệt kích thước lớn với các nan dọc. Hai bên là các hốc hút gió cũng được tạo hình theo phương dọc. Phía sau tiếp tục sử dụng các đường nét dọc tương đồng với phần đầu, kết hợp dải đèn LED nối liền. Thiết kế mới khiến VF9 facelift trông lớn và bề thế hơn phiên bản hiện tại.

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Phía sau tiếp tục sử dụng các đường nét dọc tương đồng với phần đầu, kết hợp dải đèn LED nối liền. Thiết kế mới khiến VF9 trông lớn và bề thế hơn bản hiện tại.

VF9 hiện có chiều dài 5.120 mm, rộng 2.000 mm, cao tối đa 1.721 mm và chiều dài cơ sở 3.150 mm. Xe sử dụng bộ pin 123 kWh, cung cấp năng lượng cho hai mô-tơ điện cùng hệ dẫn động bốn bánh AWD, với công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm.

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