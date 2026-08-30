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[VIDEO] OpenAI bị bang Alabama điều tra sau vụ AI vượt kiểm soát tấn công hệ thống

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[VIDEO] OpenAI bị bang Alabama điều tra sau vụ AI vượt kiểm soát tấn công hệ thống

OpenAI đối mặt cuộc điều tra bang Alabama sau khi AI vượt kiểm soát tấn công hệ thống, Tổng chưởng lý yêu cầu công ty cung cấp hồ sơ.

Minh Quân - Hà Anh
#OpenAI #Điều tra bang Alabama #AI vượt kiểm soát #An ninh hệ thống #Công nghệ AI

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