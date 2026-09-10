Sau điều chỉnh, giá các mẫu siêu xe McLaren Artura Coupe, Artura Spider, 750S Coupe và 750S Spider tại Việt Nam sẽ từ 17,9 đến 30,9 tỷ đồng.

Video: Xem chi tiết siêu xe McLaren Artura Spider tại Việt Nam.

S&S Automotive - nhà phân phối McLaren chính hãng tại Việt Nam vừa công bố bảng giá mới của các mẫu siêu xe đến từ Anh quốc. Theo đó, các mẫu siêu xe McLaren tại Việt Nam đã được điều chỉnh giá bán lên đến hàng tỷ đồng.

Cụ thể, McLaren Artura Coupe có giá niêm yết mới là 17.948.700.000 đồng, tăng khoảng 2,7 tỷ đồng so với trước. Con số tương ứng của Artura Spider là 19.650.400.000 đồng, tăng đến 3 tỷ đồng.

Loạt siêu xe McLaren tại Việt Nam tăng giá bán, cao nhất hơn 6 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là McLaren 750S Coupe với giá bán tăng khoảng 5,4 tỷ đồng lên 27.965.300.000 đồng. Trong khi đó, McLaren 750S Spider có giá niêm yết mới là 30.995.800.000 đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng.

Hiện S&S Automotive chưa giải thích rõ nguyên nhân điều chỉnh giá bán của các mẫu siêu xe McLaren tại Việt Nam. Không chỉ McLaren, ngay cả các mẫu xe Rolls-Royce và Lamborghini do S&S Automotive phân phối chính hãng cũng tăng giá mạnh so với trước.

Trong đó, các mẫu xe siêu sang Rolls-Royce tăng giá từ 1,1-7,1 tỷ đồng. Giá các mẫu xe Rolls-Royce tại Việt Nam hiện dao động từ 18,9-62,1 tỷ đồng. Với thương hiệu Lamborghini, các mẫu siêu xe có giá niêm yết mới dao động từ 15,7-60,1 tỷ đồng, tăng từ gần 3,8 tỷ đến hơn 7 tỷ đồng.

Vào hồi tháng 2 đầu năm nay, dòng siêu xe McLaren Artura tại Việt Nam đã được giảm giá bán nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid. Vào thời điểm đó, McLaren Artura Coupe có giá niêm yết 15,29 tỷ trong khi phiên bản mui trần Spider có giá 16,6 tỷ đồng. So với thời điểm trước, dòng siêu xe Anh quốc này tăng giá từ 1,7-2 tỷ đồng, tùy phiên bản.

McLaren Artura đã lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào giữa năm 2022. Đây cũng là dòng xe đóng vai trò mở đường cho thương hiệu McLaren của Anh quốc gia nhập thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, Artura còn là siêu xe đầu tiên của McLaren sử dụng động cơ V6 thay vì V8. "Trái tim" của siêu xe này là hệ truyền động hybrid với máy xăng V6, dung tích 3.0L, đi kèm 2 bộ tăng áp, cho công suất tối đa 571 mã lực và mô-men xoắn cực đại 585 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 810 Nm ở bản coupe. Hai con số tương ứng của bản mui trần Spider là 690 mã lực và 722 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h ở cả hai phiên bản.

Một điểm nhấn nữa của McLaren Artura chính là hộp số không có số lùi. Thay vào đó, hãng sử dụng mô-tơ điện để giảm trọng lượng cho xe. Mô-tơ điện này chỉ nặng 15 kg nhưng có công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Ngoài ra, xe còn được trang bị pin 7,4 kWh, có thể sạc bằng động cơ xăng hoặc dùng bộ sạc chuẩn EVSE. Thời gian sạc pin lên 80% bằng bộ sạc chuẩn là 2 giờ. Sau khi sạc đầy, pin cho phép xe chạy 30 km ở tốc độ tối đa 130 km/h.

Ngoài ra, McLaren Artura còn sở hữu kết cấu khung sườn bằng sợi carbon siêu nhẹ. Toàn bộ khung gầm của siêu xe này có trọng lượng chỉ 82 kg. Trọng lượng của bản coupe là 1.396 kg và bản mui trần là 1.457 kg.