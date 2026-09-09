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[GALLERY] Toyota Land Cruiser 300 HEV ra mắt tại Việt Nam, hơn 4,7 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Land Cruiser 300 HEV ra mắt tại Việt Nam, hơn 4,7 tỷ đồng

Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Land Cruiser 300 HEV, phiên bản hybrid đầu tiên của dòng Land Cruiser 300. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Nguyễn Anh
Ngày 9/9/2026, Toyota Việt Nam (TMV) công bố Land Cruiser 300 HEV 2026 mới và bắt đầu phân phối tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Đây là phiên bản Hybrid Electric đầu tiên của Land Cruiser 300 tại Việt Nam, bổ sung lựa chọn điện hóa cho dòng SUV đầu bảng của Toyota.
Ngày 9/9/2026, Toyota Việt Nam (TMV) công bố Land Cruiser 300 HEV 2026 mới và bắt đầu phân phối tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Đây là phiên bản Hybrid Electric đầu tiên của Land Cruiser 300 tại Việt Nam, bổ sung lựa chọn điện hóa cho dòng SUV đầu bảng của Toyota.
Toyota Land Cruiser 300 HEV 2026 tiếp tục sử dụng nền tảng GA-F với kết cấu khung gầm rời, kết hợp với công nghệ hiện đại. Xe có kích thước và thiết kế tổng thể tương đồng phiên bản động cơ xăng, đồng thời được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng ở cản trước, cản sau.
Toyota Land Cruiser 300 HEV 2026 tiếp tục sử dụng nền tảng GA-F với kết cấu khung gầm rời, kết hợp với công nghệ hiện đại. Xe có kích thước và thiết kế tổng thể tương đồng phiên bản động cơ xăng, đồng thời được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng ở cản trước, cản sau.
Land Cruiser 300 HEV sử dụng hệ thống hybrid song song, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, mô-tơ điện tích hợp trong cụm truyền động và hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống cho công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Mô-tơ điện hỗ trợ lực kéo ở dải tốc độ thấp, góp phần cải thiện khả năng tăng tốc và phản hồi của xe.
Land Cruiser 300 HEV sử dụng hệ thống hybrid song song, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, mô-tơ điện tích hợp trong cụm truyền động và hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống cho công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Mô-tơ điện hỗ trợ lực kéo ở dải tốc độ thấp, góp phần cải thiện khả năng tăng tốc và phản hồi của xe.
Theo Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Land Cruiser 300 HEV đạt 10 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100 km của phiên bản động cơ xăng. Trong điều kiện đô thị, mức tiêu thụ được công bố giảm từ 18,6 xuống 13,7 lít/100 km.
Theo Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Land Cruiser 300 HEV đạt 10 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100 km của phiên bản động cơ xăng. Trong điều kiện đô thị, mức tiêu thụ được công bố giảm từ 18,6 xuống 13,7 lít/100 km.
Bên cạnh hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Land Cruiser 300 HEV tiếp tục được trang bị các công nghệ hỗ trợ địa hình như Multi-Terrain Select, Crawl Control và Multi-Terrain Monitor.
Bên cạnh hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Land Cruiser 300 HEV tiếp tục được trang bị các công nghệ hỗ trợ địa hình như Multi-Terrain Select, Crawl Control và Multi-Terrain Monitor.
So với phiên bản động cơ xăng, Land Cruiser 300 HEV được bổ sung trợ lực lái điện, sạc không dây và hàng ghế thứ hai gập 60:40 kết hợp bệ tỳ tay. Xe cũng có hệ thống đèn chiếu xa tự động AHB nhằm cải thiện khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm.
So với phiên bản động cơ xăng, Land Cruiser 300 HEV được bổ sung trợ lực lái điện, sạc không dây và hàng ghế thứ hai gập 60:40 kết hợp bệ tỳ tay. Xe cũng có hệ thống đèn chiếu xa tự động AHB nhằm cải thiện khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm.
Trang bị an toàn trên Land Cruiser 300 HEV gồm gói Toyota Safety Sense, cùng các hệ thống hỗ trợ như cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và quản lý động lực học tích hợp VDIM.
Trang bị an toàn trên Land Cruiser 300 HEV gồm gói Toyota Safety Sense, cùng các hệ thống hỗ trợ như cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và quản lý động lực học tích hợp VDIM.
Land Cruiser 300 HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, cung cấp 3 màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen 202 và Đen 218, cùng 2 lựa chọn nội thất màu Đen hoặc Be. Giá bán lẻ đề xuất của Toyota Land Cruiser 300 HEV tại Việt Nam từ 4,71 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).
Land Cruiser 300 HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, cung cấp 3 màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen 202 và Đen 218, cùng 2 lựa chọn nội thất màu Đen hoặc Be. Giá bán lẻ đề xuất của Toyota Land Cruiser 300 HEV tại Việt Nam từ 4,71 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).
Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid mới.
Nguyễn Anh
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