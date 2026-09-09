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[GALLERY] Hyundai Staria Electric 2027 ra mắt - van điện 9 chỗ, từ 66.800 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Staria Electric 2027 ra mắt - van điện 9 chỗ, từ 66.800 USD

Hyundai Staria Electric 2027 là mẫu xe van điện mới nhất tại châu Âu sở hữu 9 chỗ ngồi, sạc đến 80%/20 phút và giá khởi điểm thấp hơn so với đối thủ Volkswagen.

Nguyễn Anh
Hyundai Staria Electric 2027 đã ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào đầu năm nay cùng phiên bản dùng động cơ đốt trong. Giờ đây, mẫu xe van này đã đến châu Âu, nơi Hyundai định vị xe như đối thủ cạnh tranh của Volkswagen ID. Buzz. So với đối thủ, Staria Electric là mẫu xe lớn hơn ở mọi kích thước quan trọng, mang đến nhiều không gian hơn cho hành khách và hành lý.
Hyundai Staria Electric 2027 đã ra mắt tại thị trường Hàn Quốc vào đầu năm nay cùng phiên bản dùng động cơ đốt trong. Giờ đây, mẫu xe van này đã đến châu Âu, nơi Hyundai định vị xe như đối thủ cạnh tranh của Volkswagen ID. Buzz. So với đối thủ, Staria Electric là mẫu xe lớn hơn ở mọi kích thước quan trọng, mang đến nhiều không gian hơn cho hành khách và hành lý.
Để phân biệt Staria Electric với các phiên bản dùng động cơ xăng và hybrid, cần nhìn vào phần đầu xe. Tại đây, xe được trang bị cản trước tái thiết kế, lưới tản nhiệt bị che một phần bằng tấm ốp trơn, cổng sạc bổ sung và các cửa chớp đóng/mở chủ động ở hốc hút gió trung tâm. Bộ mâm tối ưu khí động học cùng logo riêng trên cửa cốp khổng lồ hoàn thiện diện mạo của mẫu xe van thuần điện này.
Để phân biệt Staria Electric với các phiên bản dùng động cơ xăng và hybrid, cần nhìn vào phần đầu xe. Tại đây, xe được trang bị cản trước tái thiết kế, lưới tản nhiệt bị che một phần bằng tấm ốp trơn, cổng sạc bổ sung và các cửa chớp đóng/mở chủ động ở hốc hút gió trung tâm. Bộ mâm tối ưu khí động học cùng logo riêng trên cửa cốp khổng lồ hoàn thiện diện mạo của mẫu xe van thuần điện này.
Với chiều dài 5.253 mm, Hyundai Staria Electric vượt cả Volkswagen ID. Buzz và Kia PV5. Mẫu xe này cũng có kích thước lớn hơn bản tiêu chuẩn của Ford E-Tourneo Custom, Volkswagen e-Caravelle, Peugeot e-Traveller, Citroen e-Spacetourer, Opel Zafira-e Life và Fiat E-Ulysse. Tại châu Âu, Staria Electric được cung cấp với 3 phiên bản mang tên Trend, Prime và Calligraphy.
Với chiều dài 5.253 mm, Hyundai Staria Electric vượt cả Volkswagen ID. Buzz và Kia PV5. Mẫu xe này cũng có kích thước lớn hơn bản tiêu chuẩn của Ford E-Tourneo Custom, Volkswagen e-Caravelle, Peugeot e-Traveller, Citroen e-Spacetourer, Opel Zafira-e Life và Fiat E-Ulysse. Tại châu Âu, Staria Electric được cung cấp với 3 phiên bản mang tên Trend, Prime và Calligraphy.
Bản tiêu chuẩn có đèn pha LED toàn phần, nội thất 3 hàng ghế với 9 chỗ ngồi, 2 màn hình 12,3 inch, ghế trước có sưởi, cảm biến đỗ xe, camera lùi và một số hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Gói hỗ trợ tùy chọn bổ sung hệ thống dẫn đường, hỗ trợ lái trên cao tốc và bộ chuyển đổi V2L cho xe. Trong khi đó, gói cao cấp bổ sung cửa lùa và cửa cốp chỉnh điện, cửa sổ trượt, rèm che nắng, kính riêng tư...
Bản tiêu chuẩn có đèn pha LED toàn phần, nội thất 3 hàng ghế với 9 chỗ ngồi, 2 màn hình 12,3 inch, ghế trước có sưởi, cảm biến đỗ xe, camera lùi và một số hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Gói hỗ trợ tùy chọn bổ sung hệ thống dẫn đường, hỗ trợ lái trên cao tốc và bộ chuyển đổi V2L cho xe. Trong khi đó, gói cao cấp bổ sung cửa lùa và cửa cốp chỉnh điện, cửa sổ trượt, rèm che nắng, kính riêng tư...
Tất cả những trang bị này đều được lắp tiêu chuẩn trên Staria Electric Prime. Ngoài ra, phiên bản Prime còn có ghế bọc da và ghế trước thông gió, đồng thời cung cấp những tùy chọn như cửa sổ trời trượt cho hàng ghế đầu và cửa sổ trời toàn cảnh cố định cho hàng ghế thứ hai. Hyundai Staria Electric Calligraphy là phiên bản duy nhất sở hữu nội thất 7 chỗ.
Tất cả những trang bị này đều được lắp tiêu chuẩn trên Staria Electric Prime. Ngoài ra, phiên bản Prime còn có ghế bọc da và ghế trước thông gió, đồng thời cung cấp những tùy chọn như cửa sổ trời trượt cho hàng ghế đầu và cửa sổ trời toàn cảnh cố định cho hàng ghế thứ hai. Hyundai Staria Electric Calligraphy là phiên bản duy nhất sở hữu nội thất 7 chỗ.
Trong đó, hàng ghế giữa của xe có 2 ghế thương gia với đủ chức năng sưởi, thông gió và thư giãn. Phiên bản cao cấp nhất cũng được trang bị đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Bose, camera 360 độ, trần xe kiểu da lộn, ghế bọc da Nappa và hệ thống quan sát/giao tiếp với hành khách phía sau.
Trong đó, hàng ghế giữa của xe có 2 ghế thương gia với đủ chức năng sưởi, thông gió và thư giãn. Phiên bản cao cấp nhất cũng được trang bị đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Bose, camera 360 độ, trần xe kiểu da lộn, ghế bọc da Nappa và hệ thống quan sát/giao tiếp với hành khách phía sau.
Ở bên ngoài, Staria Electric Calligraphy được phân biệt bằng cản trước khác biệt với cụm đèn chiếu sáng lớn hơn, cụm đèn hậu LED Parametric Pixel kéo dài lên đến nóc và màu sơn đỏ Galaxy Maroon tùy chọn sơn độc quyền.
Ở bên ngoài, Staria Electric Calligraphy được phân biệt bằng cản trước khác biệt với cụm đèn chiếu sáng lớn hơn, cụm đèn hậu LED Parametric Pixel kéo dài lên đến nóc và màu sơn đỏ Galaxy Maroon tùy chọn sơn độc quyền.
Dung tích khoang hành lý phía sau hàng ghế thứ ba của phiên bản 9 chỗ đạt 1.303 lít trong khi khoang hành lý phía trước bổ sung 24 lít để chứa cáp sạc. Khả năng kéo tối đa đạt 2.000 kg và tải trọng tối đa là 750 kg.
Dung tích khoang hành lý phía sau hàng ghế thứ ba của phiên bản 9 chỗ đạt 1.303 lít trong khi khoang hành lý phía trước bổ sung 24 lít để chứa cáp sạc. Khả năng kéo tối đa đạt 2.000 kg và tải trọng tối đa là 750 kg.
"Trái tim" của mẫu xe van này là 1 mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 215 mã lực. Năng lượng được lưu trữ trong bộ pin 84 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 430 km theo tiêu chuẩn WLTP.
"Trái tim" của mẫu xe van này là 1 mô-tơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 215 mã lực. Năng lượng được lưu trữ trong bộ pin 84 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 430 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Nhờ kiến trúc điện 800 volt, Staria Electric có thể sạc từ 10-80% trong khoảng 20 phút khi kết nối với bộ sạc nhanh DC. Xe cũng được trang bị bơm nhiệt và hệ thống sưởi pin tiêu chuẩn. Tại thị trường Đức, Hyundai Staria Electric có giá từ 57.450-66.950 Euro (khoảng 66.800-77.800 USD).
Nhờ kiến trúc điện 800 volt, Staria Electric có thể sạc từ 10-80% trong khoảng 20 phút khi kết nối với bộ sạc nhanh DC. Xe cũng được trang bị bơm nhiệt và hệ thống sưởi pin tiêu chuẩn. Tại thị trường Đức, Hyundai Staria Electric có giá từ 57.450-66.950 Euro (khoảng 66.800-77.800 USD).
Video: Giới thiệu mẫu xe minivan Hyundai Staria 9 chỗ ngồi.
Nguyễn Anh
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