Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm sau thời gian neo cao kỷ lục
Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm xuống còn 8,5% một năm, theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vietcombank và BIDV dẫn đầu xu hướng giảm.
Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm xuống còn 8,5% một năm, theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vietcombank và BIDV dẫn đầu xu hướng giảm.
Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm xuống còn 8,5% một năm, theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vietcombank và BIDV dẫn đầu xu hướng giảm.
UBND TP Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ lắp điện mặt trời mái nhà từ 2026, giúp giảm áp lực nguồn điện cho thủ đô.
Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ doanh thu dưới 10 tỉ đồng trong 2026-2027, giảm ngân sách gần 7.000 tỉ.
Dù trả lương cao, gia đình Hà Nội vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng người trông trẻ, gây ra nguồn cung khan hiếm cho các trung tâm môi giới.
Ủy ban châu Âu đưa cà phê hòa tan vào quy định EUDR, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị đối phó với hạn chót 12/2027.
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UBND Hà Nội ban hành chỉ thị kiểm soát chặt thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, phối hợp ngân hàng và lực lượng liên ngành truy quét sai phạm.
Bộ Nông nghiệp cảnh báo siêu El Nino 2026-2027 có xác suất 95% gây thiếu nước sinh hoạt cho 107.000 hộ dân ĐBSCL.
Từ 1-9, 5 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý nghiêm, có thể bị phạt tiền hoặc tù đến 5 năm theo Bộ luật Hình sự.
Ngân hàng UOB, Standard Chartered và IMF đều nâng dự báo GDP Việt Nam 2026 lên 9,5%, khẳng định Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng ASEAN.
Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm xuống còn 8,5% một năm, theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vietcombank và BIDV dẫn đầu xu hướng giảm.
UBND TP Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng mỗi hộ lắp điện mặt trời mái nhà từ 2026, giúp giảm áp lực nguồn điện cho thủ đô.
Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ doanh thu dưới 10 tỉ đồng trong 2026-2027, giảm ngân sách gần 7.000 tỉ.
Dù trả lương cao, gia đình Hà Nội vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng người trông trẻ, gây ra nguồn cung khan hiếm cho các trung tâm môi giới.
Ủy ban châu Âu đưa cà phê hòa tan vào quy định EUDR, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị đối phó với hạn chót 12/2027.
Phiên đầu tuần, VN-Index tăng hơn 20 điểm dù khối tự doanh bán ròng 195 tỷ đồng, VCK chiếm gần 80% giao dịch, thu hút sự chú ý.
UBND Hà Nội ban hành chỉ thị kiểm soát chặt thị trường vàng, bạc, ngoại tệ, phối hợp ngân hàng và lực lượng liên ngành truy quét sai phạm.
Bộ Nông nghiệp cảnh báo siêu El Nino 2026-2027 có xác suất 95% gây thiếu nước sinh hoạt cho 107.000 hộ dân ĐBSCL.
Từ 1-9, 5 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý nghiêm, có thể bị phạt tiền hoặc tù đến 5 năm theo Bộ luật Hình sự.
Ngân hàng UOB, Standard Chartered và IMF đều nâng dự báo GDP Việt Nam 2026 lên 9,5%, khẳng định Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng ASEAN.
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