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[VIDEO] Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm sau thời gian neo cao kỷ lục

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[VIDEO] Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm sau thời gian neo cao kỷ lục

Lãi suất trái phiếu ngân hàng giảm xuống còn 8,5% một năm, theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vietcombank và BIDV dẫn đầu xu hướng giảm.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi suất trái phiếu ngân hàng #Ngân hàng Vietcombank #Ngân hàng BIDV #Thị trường trái phiếu #Chứng khoán Hà Nội

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