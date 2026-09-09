Cuộc sống ở thành phố cảng Iran giữa đòn phong tỏa của Mỹ

Tại thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, khu vực bến cảng từng nhộn nhịp giờ đây trở nên vắng lặng trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

Thành phố cảng Bandar Abbas rung chuyển bởi cuộc không kích mới của Mỹ nhắm vào các khu vực ven biển trong tuần qua. Khu vực bến cảng của thành phố từng nhộn nhịp giờ đây trở nên vắng lặng cùng với những nỗi lo của người dân địa phương trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, AP đưa tin.

"Tình hình kinh doanh hiện tại rất tệ"

Mohammad Torabian làm việc tại bến tàu, phục vụ hành khách. Ông cho biết, trước khi xung đột (Mỹ - Iran) nổ ra vào tháng 2/2026, mỗi ngày có tới 50 xe tải chở thực phẩm và thịt dỡ hàng ở đây. Hiện tại, vì lệnh phong tỏa của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu mỏ, phần lớn bến tàu trở nên trống vắng.

“Tình hình kinh doanh hiện tại rất tệ”, Torabian nói. Ông ước tính khoảng 500 người từng làm việc mưu sinh quanh khu vực bến tàu nhưng giờ “không còn việc làm nào ở đây cả”.

Người đàn ông làm việc trên một chiếc thuyền máy khi chuẩn bị rời bến cảng ở Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Từ lâu, vận mệnh của Bandar Abbas đã gắn liền với biển cả và cảng Shahid Rajaee gần đó - một trong những cảng thương mại lớn nhất của Iran. Theo một báo cáo hồi tháng 7 của hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, 100 triệu tấn hàng hóa có thể được xử lý tại cảng Shahid Rajaee mỗi năm.

Tuy nhiên, Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với hoạt động vận tải liên quan đến Iran từ giữa tháng 7, sau khi các nỗ lực đàm phán giữa Washington và Tehran sụp đổ. Số tàu đã giảm đáng kể, nhiều khu vực bốc dỡ tại cảng không còn hoạt động như trước. Cuối tháng 8/2026, Mỹ tuyên bố tiếp tục gây thêm áp lực kinh tế đối với Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cảnh báo hồi đầu tháng này rằng việc leo thang phong tỏa sẽ vấp phải phản ứng quân sự.

Tại Bandar Abbas, tác động đang lan rộng đến hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế, từ tàu thuyền và công nhân bến cảng đến các công ty thông quan và chủ cửa hàng.

Mahsa Shojaei, kế toán của một công ty thông quan, cho biết phần lớn hoạt động kinh doanh của công ty trước chiến sự liên quan đến việc nhập khẩu gạo, trà và cà phê từ Ấn Độ và Pakistan.

Hiện tại, Shojaei ước tính rằng 80% đến 90% khối lượng công việc của công ty đã biến mất. Một doanh nghiệp trước đây có thể xử lý khoảng 100 hồ sơ thông quan trong một thời kỳ nhất định, nay chỉ xử lý khoảng 10 hồ sơ, Mahsa Shojaei cho biết.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Thiệt hại kinh tế lan ra ngoài khu vực cảng biển

Theo AP, thiệt hại kinh tế đã lan rộng ra ngoài khu vực cảng biển ở Bandar Abbas, đặc biệt khi đồng tiền của Iran chạm mức thấp kỷ lục. Tại thị trường bán lẻ, các thương nhân cho biết khách hàng giảm mạnh do sức mua suy yếu.

Mehrdad Jahangiri bán quần áo trẻ em tại một cửa hàng, nguồn thu nhập này vốn giúp anh trang trải đủ cho cuộc sống. Tuy nhiên, doanh thu đã giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

“Không có khách hàng. Thị trường trở nên rất ảm đạm”, Jahangiri chia sẻ.

Trong những tuần trước khi trường học mở cửa trở lại vào cuối tháng 9, các gia đình thường mua quần áo mới cho con cái. Năm nay, Jahangiri cho biết, lượng người mua sắm như thường lệ hầu như không xuất hiện.

Khi được hỏi liệu gia đình có buộc phải cắt giảm chi tiêu hàng ngày hay không, Jahangiri trả lời ngay lập tức: “Chắc chắn rồi. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều”.

Các thương nhân khác cố gắng xoay xở bằng cách giảm giá hoặc cho phép khách hàng quen thuộc mà họ tin tưởng trả góp khi mua hàng.

Đối với những người kiếm sống trực tiếp từ biển, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc mất đi nguồn thu nhập. Họ cũng phải cân nhắc xem mình dám mạo hiểm ra khơi xa đến mức nào.

Abbas Golzanaei, một người lái thuyền máy chuyên chở khách đến tàu và cảng gần đó, cho biết trước chiến sự, ông có thể đi xa tới 48 km.

"Trước khi xung đột nổ ra, công việc rất tốt. Nhưng giờ tôi không thể ra khơi quá xa. Biển không còn an toàn nữa", Abbas Golzanaei chia sẻ.

Điều đó đồng nghĩa với việc ít hành khách hơn và thu nhập giảm. "Mọi thứ đều khó tìm. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc mua xăng", Golzanaei nói tiếp.

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