Người xưa dặn: 5 việc nên làm để tiễn tháng cô hồn, đón tháng 8 bình an

Người xưa dặn, kết thúc tháng 7 Âm lịch nên tự mình dọn dẹp lại thân - tâm - nhà cửa, trả lại sự cân bằng và mở lòng đón bình an cho tháng mới.

Tháng 7 Âm lịch - tháng cô hồn, tháng của Vu Lan báo hiếu sắp khép lại. Năm 2026, tháng 7 Âm lịch bắt đầu từ ngày 13/8 và sẽ kết thúc vào ngày 10/9 Dương lịch.

Nghĩa là chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức tiễn biệt một tháng được dân gian quan niệm là có nhiều biến động, để bước sang tháng 8 Âm lịch với nhiều năng lượng mới mẻ và an lành hơn.

Người xưa hay gọi tháng 7 Âm lịch là "tháng ma", nên chỉ mong cho qua nhanh. Nhưng trong văn hóa Việt, tháng 7 vốn không chỉ có sự kiêng kỵ. Đó là tháng của lòng từ bi, của sự tri ân và buông xả.

Kết thúc tháng 7 Âm lịch sao cho suôn sẻ, thực ra không phải là để "đuổi ma", mà là để tự mình dọn dẹp lại thân - tâm - nhà cửa, trả lại sự cân bằng và mở lòng đón bình an cho tháng mới. Người xưa khuyên, nếu bạn đang cảm thấy tháng vừa rồi hơi nặng nề, đây là những việc nên làm trong 2-3 ngày cuối tháng.

1. Người xưa dặn: Làm một lễ tạ nhỏ - khép lại cho trọn vẹn

Người xưa có câu "có đầu có cuối". Đầu tháng 7 Âm lịch chúng ta cúng cô hồn, rằm tháng 7 cúng Vu Lan, gia tiên. Cuối tháng, một mâm lễ tạ đơn giản là cách nói lời cảm ơn và khép lại chu kỳ.

Bạn không cần mâm cao cỗ đầy. Quan trọng là sự thành tâm. Vào ngày 29 hoặc 30/7 Âm lịch (năm nay là ngày 9-10/9 Dương lịch), người xưa khuyên, bạn có thể chuẩn bị:

- Tạ gia tiên: Một mâm cơm chay hoặc mặn tùy gia đình, gồm hương, hoa, trà, trái cây. Thắp hương và khấn tạ ơn tổ tiên đã che chở trong tháng qua, xin phù hộ cho tháng mới bình an.

- Tạ đất, tạ thần linh: Nhiều gia đình có bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa sẽ lau dọn và thắp hương tạ.

Nếu đầu tháng bạn có cúng chúng sinh ngoài trời, cuối tháng không nhất thiết phải cúng lại. Chỉ cần khấn nôm trong tâm, nguyện cho tất cả được siêu thoát, không còn vương vấn.

Khi thắp hương, đừng cầu xin "đuổi xui". Hãy khấn theo hướng biết ơn và hướng thiện: "Con xin cảm ơn, xin cho những điều chưa trọn vẹn của tháng cũ được khép lại, cho gia đạo được bình an".

Người xưa dặn, một ngôi nhà sạch, sáng và thơm tự khắc sẽ khiến người ở trong thấy an yên.

2. Người xưa dặn: Dọn dẹp và tẩy uế không gian sống - điều quan trọng nhất

Theo người xưa, sau một tháng "mở cửa", nhà cửa dễ tích tụ âm khí, bụi bặm. Về mặt khoa học, việc dọn dẹp cuối tháng cũng giúp tâm trí bạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Tổng vệ sinh nhà cửa: Đặc biệt là bếp, bàn thờ, cửa chính và góc tối. Vứt bỏ những đồ cũ hỏng, vỡ, không dùng đến trong tháng 7. Dân gian tin rằng giữ đồ vỡ, đồ cũ là giữ lại vận xui.

- Lau dọn bàn thờ: Dùng khăn sạch, nước ấm pha chút rượu gừng để lau bài vị, lọ hương. Tỉa chân nhang gọn gàng, để lại số lẻ (3, 5, 7 chân). Đây là lúc để bạn sắp xếp lại cho trang nghiêm, thanh tịnh.

- Xông nhà: Bạn có thể xông nhà bằng bồ kết, trầm hương, vỏ bưởi khô hoặc lá xô thơm. Mở hết cửa sổ cho nắng và gió vào. Tiếng chuông gió, tiếng kinh Phật nhẹ nhàng cũng giúp không gian ấm lên.

Người xưa dặn, một ngôi nhà sạch, sáng và thơm tự khắc sẽ khiến người ở trong thấy an yên.

3. Người xưa dặn: Thanh lọc bản thân và làm việc thiện để hồi hướng

Tháng 7 Âm lịch là tháng Vu Lan, tháng của lòng từ bi. Cách tốt nhất để kết thúc tháng cô hồn một cách suôn sẻ không phải là lo sợ, mà là tăng thêm phước báu.

Trong 2 ngày cuối tháng, hãy cố gắng:

- Ăn chay, giữ khẩu nghiệp: Nếu không ăn chay cả ngày được, hãy ăn chay một bữa. Hạn chế nói lời tiêu cực, tranh cãi, phán xét người khác.

- Làm việc thiện nhỏ: Đi chùa dâng hoa, cúng dường, phóng sinh (đúng cách, không phô trương), cho đi quần áo cũ còn lành lặn, giúp đỡ một người khó khăn, hoặc đơn giản là chuyển khoản tùy tâm cho một quỹ từ thiện. Khi làm, hãy hồi hướng công đức cho cha mẹ, gia đình và cho những hương linh không nơi nương tựa.

- Tắm gội bằng nước lá: Nhiều nơi có tục tắm nước lá mùi, lá bưởi, lá sả vào chiều cuối tháng để tẩy trần, gột bỏ những mệt mỏi. Về mặt tinh thần, đây là một nghi thức rất thư giãn.

Khi bạn cho đi năng lượng thiện lành, bạn sẽ tự thấy mình được bảo vệ.

4. Người xưa dặn: Trả nợ, đối soát và chốt lại những việc còn dang dở

Về mặt tâm linh, nợ nần, lời hứa dang dở cũng được xem là một dạng "vướng víu". Muốn tháng mới hanh thông, hãy cố gắng khép lại tháng cũ cho gọn.

- Trả những khoản nợ nhỏ: Nếu có vay mượn bạn bè, người thân, hãy cố gắng trả trong tháng 7. Nếu chưa trả hết được, hãy chủ động nhắn tin, có kế hoạch rõ ràng.

- Hoàn thành việc đã hứa: Dọn nốt chiếc tủ đang dở, trả lời nốt email quan trọng, xin lỗi một người nếu cần.

- Không nên cho vay số tiền lớn hoặc ký kết đại sự vào 2 ngày cuối cùng nếu bạn là người kỹ tính. Hãy để sang đầu tháng 8 Âm lịch, khi mọi thứ đã được làm mới, tâm thế sẽ vững vàng hơn.

Người xưa dặn, cuối cùng, điều quan trọng nhất để kết thúc tháng cô hồn được suôn sẻ chính là tâm của bạn.

5. Người xưa dặn: Chuẩn bị đón tháng mới - Cầu bình an đúng cách

Tối ngày 30/7 Âm lịch, sau khi đã dọn dẹp xong, là thời điểm rất đẹp để tĩnh tâm và cầu bình an cho tháng 8 Âm lịch.

Bạn có thể:

- Đi chùa hoặc ngồi thiền tại nhà: Thắp một nén hương trầm, ngồi yên 10-15 phút, hít thở sâu và quán chiếu lại một tháng đã qua. Biết ơn những gì đã đến, buông bỏ những gì làm bạn phiền lòng.

- Viết ra 3 điều mong cầu cho tháng mới: Đừng viết chung chung là "cầu hết xui". Hãy viết cụ thể và tích cực: "Tháng 8 cầu cho cha mẹ khỏe mạnh", "Cầu cho công việc của con được suôn sẻ", "Cầu cho tâm con được an". Đặt tờ giấy dưới lọ hoa hoặc kẹp vào sổ.

- Chuẩn bị một mâm hoa quả tươi cho mùng 1 tháng 8 Âm lịch: Chuối, bưởi, lựu, hồng... những loại quả tròn đầy tượng trưng cho sự viên mãn. Mùng 1 nên ăn nói nhẹ nhàng, mặc đồ sáng màu, tránh to tiếng.

Người xưa dặn, cuối cùng, điều quan trọng nhất để kết thúc tháng cô hồn được suôn sẻ chính là tâm của bạn. Tháng 7 Âm lịch không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Nó chỉ là một khoảng lặng trong năm để nhắc chúng ta sống chậm lại, nhớ về cội nguồn, biết cho đi và biết sợ những điều ác nhỏ.

Nếu cả tháng bạn đã sống tử tế, hiếu thảo với cha mẹ, không làm hại ai, thì không có "ma quỷ" nào có thể làm bạn bất an. Bình an không đến từ việc kiêng kỵ bao nhiêu thứ, mà đến từ một ngôi nhà sạch sẽ, một cơ thể được nghỉ ngơi và một trái tim không còn lo sợ.