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[VIDEO] Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI

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[VIDEO] Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI

Việt Nam tăng 3% ứng dụng AI trong quý đầu 2026, đứng thứ hai khu vực, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Minh Quân - Hà Anh
#Ứng dụng AI Việt Nam #Tăng trưởng AI Đông Nam Á #Doanh nghiệp công nghệ #Quý đầu 2026 #Chuyển đổi số

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