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[GALLERY] Peugeot 408 Sport Edition giới hạn 100 xe, từ 1,039 tỷ tại Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Peugeot 408 Sport Edition giới hạn 100 xe, từ 1,039 tỷ tại Việt Nam

Peugeot 408 Sport Edition bản đặc biệt lấy cảm hứng từ di sản Le Mans Peugeot, đồng thời trao cho khách hàng quyền cá nhân hóa chiếc xe theo phong cách riêng.

Tâm Võ
THACO AUTO vừa chính thức giới thiệu mẫu Peugeot 408 Sport Edition tại Việt Nam với số lượng giới hạn 100 xe. Phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ di sản Le Mans của Peugeot, đồng thời trao cho khách hàng quyền cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích và phong cách riêng.
THACO AUTO vừa chính thức giới thiệu mẫu Peugeot 408 Sport Edition tại Việt Nam với số lượng giới hạn 100 xe. Phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ di sản Le Mans của Peugeot, đồng thời trao cho khách hàng quyền cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích và phong cách riêng.
Peugeot 408 Sport Edition sở hữu số lượng giới hạn đúng 100 chiếc. Đồng thời, đây là lần đầu tiên khách hàng Việt Nam được trao quyền tự kiến tạo chiếc Peugeot 408 của riêng mình, từ màu sắc, nội thất đến những dấu ấn cá nhân. Con số 100 vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt: 100 chiếc xe, 100 chủ nhân là 100 phong cách và 100 câu chuyện.
Peugeot 408 Sport Edition sở hữu số lượng giới hạn đúng 100 chiếc. Đồng thời, đây là lần đầu tiên khách hàng Việt Nam được trao quyền tự kiến tạo chiếc Peugeot 408 của riêng mình, từ màu sắc, nội thất đến những dấu ấn cá nhân. Con số 100 vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt: 100 chiếc xe, 100 chủ nhân là 100 phong cách và 100 câu chuyện.
Cụ thể hơn, thay vì lựa chọn một cấu hình được định sẵn, khách hàng Peugeot có cơ hội tự thiết kế chiếc Peugeot 408 theo cá tính và phong cách riêng từ phiên bản, màu sắc ngoại thất, nội thất cho đến những chi tiết trang trí được phát triển theo cảm hứng ngũ hành Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ.
Cụ thể hơn, thay vì lựa chọn một cấu hình được định sẵn, khách hàng Peugeot có cơ hội tự thiết kế chiếc Peugeot 408 theo cá tính và phong cách riêng từ phiên bản, màu sắc ngoại thất, nội thất cho đến những chi tiết trang trí được phát triển theo cảm hứng ngũ hành Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ.
Chưa dừng ở đó, 100 chủ sở hữu của Peugeot 408 Sport Edition sẽ nhận được trọn bộ ưu đãi đặc quyền "Sport Edition Exclusive Package" với tổng giá trị lên đến 69 triệu đồng. Gói ưu đãi bao gồm đặc quyền cá nhân hóa phiên bản Sport Edition trị giá 39,9 triệu đồng, gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 13 triệu đồng, dịch vụ phủ gầm Ceramic trị giá 10 triệu đồng và 3 năm dịch vụ cứu hộ RSA.
Chưa dừng ở đó, 100 chủ sở hữu của Peugeot 408 Sport Edition sẽ nhận được trọn bộ ưu đãi đặc quyền "Sport Edition Exclusive Package" với tổng giá trị lên đến 69 triệu đồng. Gói ưu đãi bao gồm đặc quyền cá nhân hóa phiên bản Sport Edition trị giá 39,9 triệu đồng, gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm trị giá 13 triệu đồng, dịch vụ phủ gầm Ceramic trị giá 10 triệu đồng và 3 năm dịch vụ cứu hộ RSA.
Bên cạnh đó, mẫu xe còn áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 5 năm không giới hạn km. Ngoài ra, THACO còn triển khai chương trình chăm sóc và bảo dưỡng xe tận nơi Mobile Service.
Bên cạnh đó, mẫu xe còn áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 5 năm không giới hạn km. Ngoài ra, THACO còn triển khai chương trình chăm sóc và bảo dưỡng xe tận nơi Mobile Service.
Peugeot 408 Sport Edition tại Việt Nam sẽ bán ra với 3 bản trang bị, bao gồm Allure, Premium và GT. Mức giá của 3 bản đặc biệt này lần lượt là 1,039 tỷ, 1,139 tỷ và 1,289 tỷ đồng.
Peugeot 408 Sport Edition tại Việt Nam sẽ bán ra với 3 bản trang bị, bao gồm Allure, Premium và GT. Mức giá của 3 bản đặc biệt này lần lượt là 1,039 tỷ, 1,139 tỷ và 1,289 tỷ đồng.
Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ xăng 1.6L Turbo PureTech, tạo ra công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.
Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng động cơ xăng 1.6L Turbo PureTech, tạo ra công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.
Đây là phiên bản đặc biệt thứ 2 kể từ khi dòng xe Peugeot 408 ra mắt Việt Nam. Trước đó, vào hồi tháng 7/2025, THACO đã trình làng Peugeot 408 Legend Edition với số lượng xuất xưởng đúng 215 chiếc.
Đây là phiên bản đặc biệt thứ 2 kể từ khi dòng xe Peugeot 408 ra mắt Việt Nam. Trước đó, vào hồi tháng 7/2025, THACO đã trình làng Peugeot 408 Legend Edition với số lượng xuất xưởng đúng 215 chiếc.
Video: Đánh giá chi tiết Peugeot 408 tại Việt Nam.
Tâm Võ
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