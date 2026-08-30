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[VIDEO] Cơn khát người trông trẻ tại Hà Nội: Lương chục triệu vẫn khó tuyển

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[VIDEO] Cơn khát người trông trẻ tại Hà Nội: Lương chục triệu vẫn khó tuyển

Dù trả lương cao, gia đình Hà Nội vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng người trông trẻ, gây ra nguồn cung khan hiếm cho các trung tâm môi giới.

Minh Quân - Hà Anh
#Trông trẻ Hà Nội #Lương trông trẻ #Nguồn cung nhân sự #Gia đình trẻ #Trung tâm môi giới

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