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[VIDEO] VN-Index tăng 20 điểm nhưng khối tự doanh bán ròng, VCK tâm điểm

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[VIDEO] VN-Index tăng 20 điểm nhưng khối tự doanh bán ròng, VCK tâm điểm

Phiên đầu tuần, VN-Index tăng hơn 20 điểm dù khối tự doanh bán ròng 195 tỷ đồng, VCK chiếm gần 80% giao dịch, thu hút sự chú ý.

Minh Quân - Hà Anh
#VN-Index #Khối tự doanh chứng khoán #Chứng khoán Việt Nam #Giao dịch cổ phiếu #Phiên giao dịch

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