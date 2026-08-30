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[VIDEO] Trung Quốc cấp phép hơn 400 vùng trồng sầu riêng cho Việt Nam

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[VIDEO] Trung Quốc cấp phép hơn 400 vùng trồng sầu riêng cho Việt Nam

Trung Quốc vừa phê duyệt hơn 400 vùng trồng và 170 cơ sở đóng gói sầu riêng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất khẩu sầu riêng #Vùng trồng sầu riêng #Chứng nhận xuất khẩu #Trung Quốc #Việt Nam

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