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[VIDEO] Hà Nội siết quy định bán trú sau sáp nhập trường học để đảm bảo dinh dưỡng

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[VIDEO] Hà Nội siết quy định bán trú sau sáp nhập trường học để đảm bảo dinh dưỡng

UBND TP Hà Nội đã xác định phương án bán trú mới, yêu cầu xây dựng thực đơn phù hợp và kiểm soát chặt chẽ dinh dưỡng cho học sinh.

Minh Quân - Hà Anh
#Hà Nội #Quy định bán trú #Sáp nhập trường học #Dinh dưỡng học đường #Quản lý thực đơn

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