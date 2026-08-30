Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] 5 nhóm đối tượng làm viên chức không cần thi tuyển theo Nghị định 259

SPOTLIGHT

[VIDEO] 5 nhóm đối tượng làm viên chức không cần thi tuyển theo Nghị định 259

Theo Nghị định 259, các đơn vị công lập có thể tuyển dụng viên chức trực tiếp cho 5 nhóm đối tượng mà không cần thi tuyển.

Minh Quân - Hà Anh
#Nghị định 259 #Viên chức không thi tuyển #Đơn vị sự nghiệp công lập #Tiếp nhận lao động #Chính sách tuyển dụng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT