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[VIDEO] TP HCM Quy Hoạch Vùng Trời 300-1.000 M Cho Taxi Bay Đến 2050

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[VIDEO] TP HCM Quy Hoạch Vùng Trời 300-1.000 M Cho Taxi Bay Đến 2050

TP HCM dự kiến phát triển taxi bay và phương tiện không người lái, phân lớp vùng trời 300-1.000 mét đến năm 2050, mở ra kỷ nguyên mới cho vận tải

Minh Quân - Hà Anh
#Quy hoạch vùng trời #Taxi bay #Phương tiện bay không người lái #TP HCM #Dự thảo quy hoạch 2050

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