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[VIDEO] Lãi suất vay nhà lên 16%: Nên mua hay chờ đợi?

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[VIDEO] Lãi suất vay nhà lên 16%: Nên mua hay chờ đợi?

Lãi suất vay nhà tăng cao lên 16%, khiến người mua nhà Hà Nội và TP.HCM băn khoăn về quyết định mua hay chờ đợi trong thị trường bất động sản trầm lắng.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi suất vay nhà #Thị trường bất động sản #Người mua nhà #Hà Nội #TP.Hồ Chí Minh

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