[VIDEO] Lãi suất vay nhà lên 16%: Nên mua hay chờ đợi?

Lãi suất vay nhà tăng cao lên 16%, khiến người mua nhà Hà Nội và TP.HCM băn khoăn về quyết định mua hay chờ đợi trong thị trường bất động sản trầm lắng.