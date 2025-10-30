Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo tình trạng giả mạo có dấu hiệu lừa đảo

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến toàn bộ sinh viên, phụ huynh và cộng đồng về một văn bản giả mạo Nhà trường có dấu hiệu lừa đảo.

Trường Đại học Y Hà Nội vừa phát đi thông báo, cảnh báo về một văn bản có dấu hiệu lừa đảo đang lan truyền trong cộng đồng sinh viên, phụ huynh và công chúng, nhằm lợi dụng uy tín của Nhà trường để trục lợi bất chính. Theo thông báo chính thức, văn bản đang được lan truyền rộng rãi có tiêu đề "Về chương trình giao lưu đào tạo tân sinh viên quốc tế tại Mỹ" và mang số hiệu 3747/TB-ĐHYHN. Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, đây là văn bản giả mạo, hoàn toàn không do Nhà trường ban hành, đồng thời cảnh báo về tính chất nguy hiểm của văn bản giả mạo.

Văn bản giả mạo Trường Đại học Y Hà Nội.

Văn bản giả mạo sử dụng danh nghĩa Trường Đại học Y Hà Nội để đưa ra thông báo sai sự thật về một chương trình cử sinh viên đi Mỹ. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo tinh vi, nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân và đặc biệt là chiếm đoạt tài chính của sinh viên và phụ huynh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin và tài sản cá nhân. Để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho cộng đồng, Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định: Tuyệt đối không tổ chức bất kỳ chương trình giao lưu, đào tạo hay cử sinh viên đi Mỹ nào theo nội dung được nêu trong văn bản giả mạo nói trên.

Nhà trường nhấn mạnh, mọi thông báo chính thức, bao gồm cả các chương trình hợp tác quốc tế, đều được đăng tải duy nhất trên hai kênh thông tin đã được kiểm chứng là website chính thức: https://hmu.edu.vn và fanpage chính thức của trường. Nhà trường khuyến cáo toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác. Cụ thể, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã số sinh viên, hoặc các thông tin bảo mật khác cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự xưng là đại diện của trường để thực hiện chương trình này.

Đặc biệt, sinh viên và phụ huynh tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào dưới danh nghĩa tham gia "chương trình giao lưu" nói trên. Khi nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến đào tạo, tài chính, hoặc trao đổi sinh viên, đề nghị đối chiếu ngay lập tức với các kênh thông tin chính thức của Nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng/Ban chức năng để xác minh, tránh mắc bẫy lừa đảo.

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguồn gốc văn bản giả mạo này. Nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi mạo danh, lừa đảo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu của cơ sở đào tạo Y khoa hàng đầu đất nước.

