Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo tình trạng giả mạo có dấu hiệu lừa đảo

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến toàn bộ sinh viên, phụ huynh và cộng đồng về một văn bản giả mạo Nhà trường có dấu hiệu lừa đảo.

Gia Đạt

Trường Đại học Y Hà Nội vừa phát đi thông báo, cảnh báo về một văn bản có dấu hiệu lừa đảo đang lan truyền trong cộng đồng sinh viên, phụ huynh và công chúng, nhằm lợi dụng uy tín của Nhà trường để trục lợi bất chính. Theo thông báo chính thức, văn bản đang được lan truyền rộng rãi có tiêu đề "Về chương trình giao lưu đào tạo tân sinh viên quốc tế tại Mỹ" và mang số hiệu 3747/TB-ĐHYHN. Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, đây là văn bản giả mạo, hoàn toàn không do Nhà trường ban hành, đồng thời cảnh báo về tính chất nguy hiểm của văn bản giả mạo.

z7169504195527-3b73a90139ce33ad0f2d6e62a69f2b57-1761783299.jpg
Văn bản giả mạo Trường Đại học Y Hà Nội.

Văn bản giả mạo sử dụng danh nghĩa Trường Đại học Y Hà Nội để đưa ra thông báo sai sự thật về một chương trình cử sinh viên đi Mỹ. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo tinh vi, nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân và đặc biệt là chiếm đoạt tài chính của sinh viên và phụ huynh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh thông tin và tài sản cá nhân. Để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho cộng đồng, Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định: Tuyệt đối không tổ chức bất kỳ chương trình giao lưu, đào tạo hay cử sinh viên đi Mỹ nào theo nội dung được nêu trong văn bản giả mạo nói trên.

Nhà trường nhấn mạnh, mọi thông báo chính thức, bao gồm cả các chương trình hợp tác quốc tế, đều được đăng tải duy nhất trên hai kênh thông tin đã được kiểm chứng là website chính thức: https://hmu.edu.vn và fanpage chính thức của trường. Nhà trường khuyến cáo toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác. Cụ thể, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã số sinh viên, hoặc các thông tin bảo mật khác cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự xưng là đại diện của trường để thực hiện chương trình này.

Đặc biệt, sinh viên và phụ huynh tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào dưới danh nghĩa tham gia "chương trình giao lưu" nói trên. Khi nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến đào tạo, tài chính, hoặc trao đổi sinh viên, đề nghị đối chiếu ngay lập tức với các kênh thông tin chính thức của Nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng/Ban chức năng để xác minh, tránh mắc bẫy lừa đảo.

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguồn gốc văn bản giả mạo này. Nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi mạo danh, lừa đảo, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu của cơ sở đào tạo Y khoa hàng đầu đất nước.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#Đại học Y Hà Nội #giả mạo #lừa đảo #bảo vệ sinh viên #cảnh báo

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh báo lũ dâng cao trên các sông ở Đà Nẵng và Huế

Do mưa lớn liên tục kéo dài, nước trên các sông ở TP Đà Nẵng và TP Huế đang lên rất cao, xuất hiện 56 điểm có nguy cơ ngập lụt.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và mưa lũ lớn

Xem chi tiết

Xã hội

Phạt doanh nghiệp dùng người mẫu quảng cáo dịch vụ cá độ trên sân pickelbal

Lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt công ty quảng cáo sai quy định trên sân Pickleball, cảnh báo nguy cơ tiếp tay hoạt động cờ bạc trái phép.

Ngày 23/10, Công an TP HCM cho biết, UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH KVN vì vi phạm quy định trong hoạt động quảng cáo.

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH KVN quảng cáo sai quy định. Ảnh: CA
Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH KVN quảng cáo sai quy định. Ảnh: CA
Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết 23/10: Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Trung Bộ mưa lớn

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển vào đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, gây mưa to, lũ quét và sạt lở đất, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cao.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15km/giờ, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Hiện tại, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tại các trạm đảo ven biển đã ghi nhận gió mạnh. Trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ và Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Trong ngày và đêm 23/10, khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–5m, biển động mạnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới