Cảnh báo lũ dâng cao trên các sông ở Đà Nẵng và Huế

Do mưa lớn liên tục kéo dài, nước trên các sông ở TP Đà Nẵng và TP Huế đang lên rất cao, xuất hiện 56 điểm có nguy cơ ngập lụt.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và mưa lũ lớn

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 202/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đang lên lại do các hồ thượng lưu tăng điều tiết xả xuống hạ du; sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên.

Mưa lũ khiến nước nhiều sông ở Đà Nẵng và Huế lên rất cao, nguy cơ ngập úng.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 27/10/2025 trên một số sông như sau: Trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc là 3,89m, dưới BĐ3 0,61m; Trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long là 2,70m, trên BĐ2 0,70m. Trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 8,91m, dưới BĐ3 0,09m. Trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), lúc 1 giờ ngày 27/10 tại trạm Nông Sơn là 15,58m, trên BĐ3 0,58m, tại trạm Câu Lâu là 3,19m, trên BĐ2 0,19m.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở mức BĐ3; Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3; các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3;

Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu sẽ xuống và ở mức BĐ2; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức BĐ1; các sông ở thành phố Huế xuống dần và ở dưới mức BĐ3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các vị trí gồm:

Tỉnh Thừa Thiên Huế – Thành phố Huế: Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu, kéo dài vài trăm mét do mưa lớn đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường.

Thành phố Đà Nẵng: Các khu vực, xã phường có nguy cơ ngập úng gồm: xã Nam Phước, xã Xuân Phú, xã Duy Nghĩa, xã Thăng An, phường Điện Bàn, phường Hội An Tây, phường Hội An Đông, phường An Thắng, xã Điện Bàn Tây, xã Điện Bàn Bắc, xã Hòa Tiến, xã Đại Lộc, xã Vu Gia, xã Thu Bồn; phường Ngũ Hành Sơn, phường Cẩm Lệ, phường Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, phường Quảng Phú, Tam Xuân, phường Hương Trà, phường Tam Kỳ, phường Bàn Thạch.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.