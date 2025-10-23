Hà Nội

Xã hội

Phạt doanh nghiệp dùng người mẫu quảng cáo dịch vụ cá độ trên sân pickelbal

Lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt công ty quảng cáo sai quy định trên sân Pickleball, cảnh báo nguy cơ tiếp tay hoạt động cờ bạc trái phép.

Theo Nguyễn Dũng/ Tiền Phong

Ngày 23/10, Công an TP HCM cho biết, UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH KVN vì vi phạm quy định trong hoạt động quảng cáo.

Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH KVN quảng cáo sai quy định. Ảnh: CA

Theo cơ quan chức năng, Công ty KVN không thực hiện thông báo nội dung, số lượng bảng quảng cáo, thời gian và địa điểm quảng cáo theo quy định, vi phạm điểm b, khoản 4, điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP HCM) phối hợp với Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa – Xã hội địa phương tiến hành kiểm tra cụm sân Pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bốn bảng quảng cáo đứng cùng sáu người mẫu nữ mặc váy trắng, trên trang phục có in hình logo liên quan đến các trang mạng cờ bạc và cá độ trực tuyến – những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Cơ quan công an nhận định, đây là hình thức quảng cáo trá hình, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các hoạt động cờ bạc, cá độ trên không gian mạng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP HCM tiếp tục xác minh, làm rõ các tổ chức và cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP HCM khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể thao, giải trí cần tuân thủ nghiêm quy định về quảng cáo; tuyệt đối không hợp tác, quảng bá cho các dịch vụ chưa được cấp phép, đặc biệt là cờ bạc trực tuyến, nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng pháp luật.

#cờ bạc trực tuyến #quảng cáo sai quy định #TP.HCM #Pickleball #doanh nghiệp vi phạm #cá độ online

