Trước "giờ G" triển khai Dự án đại lộ cảnh quan, sông Hồng đang thế nào?

Phát hiện nhiều công trình mới vi phạm đê điều

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, mới đây, đơn vị đã có văn bản gửi UBND phường Lĩnh Nam (Hà Nội) đề nghị xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn tại trên địa bàn phường.

Trong văn bản nêu rõ, theo báo cáo của Hạt Quản lý đê số 5, thời gian qua, trên địa bàn phường Lĩnh Nam phát sinh mới một vụ vi phạm pháp luật về đê điều tại bãi sông, tương ứng K75+300 đê hữu Hồng, thuộc khu vực ao Vườn Cam, tổ 24, ngõ 268 phố Thúy Lĩnh.

Một hộ dân đã dựng công trình khung cột sắt, mái tôn (bên ngoài quây tôn, bên trong xây tường gạch) với diện tích 157,5 m². Sau khi phát hiện vi phạm, ngày 19/11/2025, Hạt Quản lý đê số 5 đã phối hợp với đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lĩnh Nam lập Biên bản vi phạm hành chính số 21/BB-VPHC và có văn bản số 743/BC-HQLĐ đề nghị Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam xác minh danh tính người vi phạm, bổ sung hành vi vi phạm các lĩnh vực khác (nếu có) và xử lý theo thẩm quyền.

Tương tự, tại địa bàn xã Thanh Trì tiếp tục phát sinh 3 trường hợp vi phạm mới, trong đó 1 trường hợp đã tháo dỡ công trình vi phạm và 2 trường hợp hiện vẫn còn tồn tại.

Một trạm trộn bê tông tại phường Thanh Trì hoạt động trên đất bãi sông Hồng

Cũng theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, tại khu vực Đồng Tây, xã Thanh Trì hiện đang tồn tại khoảng 30 công trình không phép như kho chứa hàng hóa, xưởng sản xuất, lều bạt, cùng nhiều lán tạm, container, nhà bảo vệ được dựng trái quy định.

Ngoài ra, tại khu vực này xuất hiện tình trạng đổ chất thải, tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai. Phần lớn các vi phạm tại đây phát sinh trong giai đoạn từ năm 2022 đến trước ngày 03/7/2025.

Để đảm bảo an toàn đê điều và thoát lũ tuyến sông Hồng, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị UBND phường Lĩnh Nam, UBND xã Thanh Trì kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm mới phát sinh hoặc còn tồn đọng trên địa bàn theo thẩm quyền; đồng thời khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu vực bãi sông, tránh để vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, báo chí và nhân dân.

Đơn vị cũng đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất bãi sông, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, đê điều và các quy định liên quan; đặc biệt tại các khu vực đất công, đất nông nghiệp. Với trường hợp sử dụng đất sai mục đích, phải kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Cần xử lý ngay vi phạm

KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, không gian thoát lũ khu vực lòng sông và bãi sông giữa hai đê có vai trò đặc biệt quan trọng. Với đặc điểm lũ lên nhanh nhưng rút chậm của sông Hồng, không gian này là “lá chắn” giúp bảo vệ an toàn hệ thống đê điều. Việc xây dựng công trình ở bãi sông trong khu vực hành lang thoát lũ… đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Nhiều nhà xưởng, kho bãi xây dựng trái phép trên đất bãi sông Hồng khu vực cầu Đuống

"Việc mạnh tay xử lý bến bãi ven sông là điều kiện tiên quyết để bảo vệ hệ thống đê điều, đồng thời tạo nền tảng cho quy hoạch bền vững và lâu dài. Không thể khai thác tiềm năng bãi sông nếu thiếu kỷ cương về đất đai và an toàn lũ lụt". KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, nếu được quy hoạch tốt và kiểm soát chặt, vùng bãi sông Hà Nội có thể trở thành 'không gian mềm' đặc biệt trong cấu trúc đô thị – vừa là vành đai sinh thái chống lũ, vừa là vùng đệm cảnh quan đô thị, kết nối con người với thiên nhiên. Đây là giá trị không thể thay thế bằng bê tông hay các công trình hóa hiện đại.

Cũng theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, để đạt được điều đó, cần có sự thống nhất từ cấp chiến lược tới thực thi địa phương, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong quy hoạch cảnh quan và mô hình kinh tế xanh phù hợp với từng đặc điểm vùng bãi.