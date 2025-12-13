Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mâu thuẫn to tiếng tại khu nhà trọ, thanh niên dùng dao chém hai người

Do mâu thuẫn phát sinh từ việc to tiếng tại khu nhà trọ, Luân đã không kiềm chế được bản thân, dùng dao chém anh Nguyễn Văn L. và anh Đỗ Văn Đ.

Bảo Ngân

Ngày 13/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, trú xã Phù Yên, Sơn La) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

cats-9489.jpg
Nguyễn Thành Luân bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 9/10, do mâu thuẫn phát sinh từ việc to tiếng tại khu nhà trọ tại xã Phù Yên, Sơn La, Nguyễn Thành Luân đã không kiềm chế được bản thân, dùng dao chém anh Nguyễn Văn L. và anh Đỗ Văn Đ.

Hậu quả đã khiến anh L. bị tổn thương cơ thể 9%, anh Đ. bị tổn thương cơ thể 25%, tổng tỷ lệ thương tích là 34%.

Công an Sơn La xác định hành vi của Nguyễn Thành Luân mang tính chất côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích. Đồng thời, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, dao có tính sát thương cao được sử dụng trái pháp luật được coi là vũ khí quân dụng nên Luân còn bị xử lý về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ hành vi của Luân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

#Mâu thuẫn to tiếng tại khu nhà trọ #thanh niên dùng dao chém hai người #chém hai người

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang 2 chị em ruột tàng trữ hơn 5000 bao thuốc lá lậu

Công an TP Cần Thơ vừa triệt xóa đường dây tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 5000 bao thuốc lá lậu.

Ngày 13/12, thông tin từ Công an phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/12, kiểm tra hành chính tại nhà số 02/4, đường Phan Bội Châu, Công an phường Mỹ Xuyên phát hiện, bắt quả tang 2 chị em ruột, gồm: Liên Thị Cúc (SN 1965, chủ hộ gia đình) và Liên Ánh Ngọc (SN 1968) đang có hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Xem chi tiết

Xã hội

Đi sửa máy lạnh, 'tiện tay' trộm 11 triệu đồng của chủ nhà

Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Nguyễn Văn Hậu (tỉnh An Giang) đã lén lút lấy trộm 11 triệu đồng rồi đưa đi cất giấu.

Ngày 13/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hậu (SN 2003, trú tại ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 13/10, Công an xã Gò Quao nhận được tin báo của bà Huỳnh Ngọc D (trú tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) về việc bị mất số tiền 11.000.000 đồng để trong nhà tại ấp Phước Thời, xã Gò Quao.

Xem chi tiết

Xã hội

Rượt đuổi, chém người chỉ vì tiếng nẹt pô xe

Chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tiếng nẹt pô, anh Nguyễn Trọng Phúc (tỉnh Đồng Tháp) bị 2 đối tượng đuổi chém, gây thương tích.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an xã Mỹ An Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt 2 đối tượng Phạm Bảo Khoa (SN: 2007) và Bùi Phước Quân (SN 2007, ngụ xã Tân Khánh Trung) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, ngày 06/12, Bùi Phước Quân hẹn gặp anh Nguyễn Trọng Phúc (ngụ xã Tân Khánh Trung) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới