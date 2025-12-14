Hà Nội

Xã hội

Lịch nghỉ Tết 2026 của học sinh Hà Nội thế nào?

Sở GD&ĐT Hà Nội có thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của các đơn vị, trường học trên địa bàn.

Thiên Tuấn

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở GD&ĐT; các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 1 ngày (ngày 1/1/2026, thứ Năm).

594972792-1376369907607991-5537206749024808121-n.jpg

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông báo về kế hoạch lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 như sau: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 5 ngày theo quy định gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai 16/2/2026 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của trường; bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết theo quy định; tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh - sinh viên thực hiện 2 nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trên không gian mạng; thực hiện nghiêm túc công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do UBND TP Hà Nội ban hành, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác sẽ được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

#nghỉ tết #lịch nghỉ tết #tết dương lịch #tết nguyên đán #học sinh #trường học

