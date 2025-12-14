Bị chỉ trích "khoe thân", Elly Trần lên tiếng đáp trả mạnh mẽ

Hà Nội

Mới đây, Elly Trần tiếp tục đăng tải một khoảnh khắc đầy gợi cảm. Trong hình, người đẹp diện trang phục mỏng nhẹ, khoe khéo đường cong và pose dáng nhẹ nhàng.

Thiên Anh
Mới đây, Elly Trần tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn tán khi đăng tải một khoảnh khắc đầy gợi cảm. Trong hình, người đẹp diện trang phục mỏng nhẹ, khoe khéo đường cong và pose dáng nhẹ nhàng.
Không ít cư dân mạng dành lời khen vì phong độ sắc vóc của Elly dường như không hề thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, đi cùng những lời trầm trồ, cô cũng vấp phải nhiều bình luận chỉ trích từ người người xem.
Thay vì im lặng bỏ qua như nhiều nghệ sĩ thường làm, Elly Trần lập tức lên tiếng đáp trả. Cô thẳng thắn phản hồi: “Là đàn bà đợi đến năm răng rụng tóc bạc hãy bắt đầu đi cao gót, mặc áo hở, bận bikini á hả? Ai quy định đàn bà có con phải quấn bánh tét mới gọi là chuẩn mực? Đừng sống dùm khi chính tôi cũng không thể làm điều đó với bạn.”
Chỉ vài câu ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, Elly Trần lập tức nhận được sự ủng hộ từ phần lớn cư dân mạng.
Nhiều người cho rằng quan điểm của Elly Trần hoàn toàn đúng: không ai có quyền áp đặt chuẩn mực lên phụ nữ, càng không thể dùng lý do “đã làm mẹ” để giới hạn phong cách ăn mặc của họ.
Tuy nhiên, vẫn xuất hiện ý kiến cho rằng Elly Trần nên tiết chế hơn trong việc đăng tải hình ảnh quá gợi cảm.
Một số người cho rằng dù Elly Trần đã rất đáng nể khi một mình nuôi hai con và vẫn giữ được nhan sắc lẫn vóc dáng nổi bật, nhưng ở độ tuổi hiện tại, việc liên tục chia sẻ những khoảnh khắc quá quyến rũ có thể khiến nhiều người "nhìn vào đánh giá". Đặc biệt là với người đã làm mẹ, nên cân nhắc cách xuất hiện để tránh tạo ra tranh cãi không cần thiết.
Bất chấp những tranh cãi xoay quanh phong cách gợi cảm, không thể phủ nhận rằng Elly Trần vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc không tuổi của showbiz Việt.
Vóc dáng nuột nà, gout thời trang quyến rũ và thần thái tự tin đã giúp Elly Trần duy trì vị thế dù bản thân không còn ở thời kỳ đỉnh cao hoạt động nghệ thuật.
Dù từng nhiều lần thừa nhận bản thân gặp những thay đổi về ngoại hình sau sinh, Elly Trần chưa bao giờ ngần ngại khoe vóc dáng táo bạo.
Thiên Anh
