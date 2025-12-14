Hà Nội chốt dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 885 nghìn tỷ đồng

Sáng 14/12, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 29, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thông qua các Nghị quyết quan trọng nhằm thay đổi diện mạo của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, trong đó có nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, quy mô diện tích nghiên cứu thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị khoảng 2.100ha.

Dự án gồm bốn dự án thành phần độc lập. Trong đó dự án thành phần 1 (tả ngạn sông Hồng) gồm trục đại lộ giao thông bên tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị.

Dự án thành phần 2 (hữu ngạn sông Hồng) gồm trục đại lộ giao thông; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị. Trong đó đã bao gồm dự án công viên phường Phú Thượng trên diện tích 2ha, với số vốn sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng (tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu) để phục vụ khởi công.

Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45km, nhằm kết nối với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ (dạng căn hộ chung cư cao tầng) trong phạm vi dự án đầu tư và có thể triển khai tại các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dạng nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng).

Địa điểm thực hiện dự án nằm dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới 19 xã, phường. Trong đó phía hữu Hồng đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; phía tả Hồng đi qua 7 xã, phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 855.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành dự án vào năm 2030. Theo tính toán sơ bộ, dự án sẽ ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người dân, sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ một phần.

UBND TP Hà Nội khẳng định, khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạo động lực phát triển mới, góp phần thay đổi căn bản diện mạo đô thị hai bên sông, hình thành không gian văn hóa - kinh tế - sinh thái hiện đại, xứng tầm vị thế trung tâm chính trị - hành chính quốc gia của Thủ đô Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra dự án của Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội phải đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng. Song song với bồi thường về đất đai, thành phố cần quan tâm thỏa đáng đến công tác hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng bị thu hồi đất, nhất là người dân khu vực bãi sông, đất nông nghiệp hoặc sinh kế phụ thuộc trực tiếp vào mặt bằng bị thu hồi.