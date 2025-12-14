Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng

Hà Nội cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1
Hà Nội công bố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, xử lý dứt điểm điểm nghẽn hạ tầng tồn tại nhiều năm.
Thành phố Hà Nội công bố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chỉ trong hơn 5 tháng, xử lý dứt điểm điểm nghẽn hạ tầng tồn tại nhiều năm.
Chiều 11/12, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Ô Chợ Dừa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên toàn địa bàn thành phố.
Bắc Ninh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Sáng 11/11, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
Người dân một xã ở Hải Phòng hiến đất '0 đồng' mở rộng đường 190D
Dự án cải tạo, nâng cấp đường 190D giải phóng mặt bằng “0 đồng” theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.
Mới đây, lãnh đạo UBND xã Hà Tây (Hải Phòng) tổ chức các buổi họp tuyên truyền, vận động nhân dân các thôn An Lại, Hoàng Lại, Lương Lại và An Liệt 3 tham gia hiến đất mở rộng tuyến đường 190D, giai đoạn 2, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường 190D.
Dự án cải tạo, nâng cấp đường 190D là dự án giải phóng mặt bằng “0 đồng’’, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó Nhân dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để để mở rộng tuyến đường, không yêu cầu bồi thường.
