Xã hội

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đang được triển khai với tốc độ “thần tốc”.

Theo Nam Giang / Tiền Phong
Theo ghi nhận của PV ngày 13/12, dù thời tiết mưa kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vẫn được triển khai khẩn trương. Máy móc phá dỡ các công trình trong khu vực thu hồi đất hoạt động hết công suất suốt những ngày qua.

Khu vực GPMB được lực lượng chức năng rào tôn, barie, chăng dây, treo biển cảnh báo.

Hàng chục máy khoan bê tông, máy cắt, máy xúc được huy động dọc tuyến Hoàng Cầu – Voi Phục, hoạt động liên tục.
Công tác tháo dỡ công trình nhằm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường đang được triển khai đồng loạt, nhiều hạng mục được phá dỡ trong thời gian ngắn.

Sau khi các căn nhà được tháo dỡ, từng mảng bê tông, gạch vỡ và những thanh sắt lộ ra.
Nhiều căn nhà dọc tuyến phố Đê La Thành đã bị đập bỏ.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đi qua địa bàn ba phường Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ.

Tổng diện tích đất thu hồi là 153.341 m², liên quan đến 1.983 hộ dân.

Chiều 10/12, UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án. Trên địa bàn phường có 591 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt; đến nay 586 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (đạt 99,2%), 5 trường hợp còn lại đã đồng thuận và cam kết bàn giao khi nhận nhà tái định cư.

Tại phường Láng, diện tích đất nằm trong chỉ giới GPMB của dự án khoảng 30.047 m², với 597 phương án thu hồi.

Sau khi dự án hoàn thành, mặt cắt ngang đường được mở rộng lên gấp nhiều lần.

Hình ảnh giải phóng mặt bằng tại ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành.

Mặt bằng được san lấp tại khu vực nút giao phố Thành Công - Vành đai 1.
Mặt bằng hai bên đường Nguyên Hồng nằm trong dự án được giải tỏa.

Nhiều hạng mục được phá dỡ.
Mặt bằng khổng lồ xuất hiện sau khi san lấp.

Rác, phế thải chất thành đống xung quanh dự án đường Vành đai 1.
Nhiều cây lớn được chặt hạ để phục vụ thi công dự án.
Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (quận Đống Đa cũ, nay là phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ) dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao Voi Phục.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án được phê duyệt từ tháng 12.2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ do vướng mắc GPMB.

tienphong.vn
#Vành đai 1 #Giải phóng mặt bằng #Hoàng Cầu #Voi Phục #Dự án đường #GPMB

