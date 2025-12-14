Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 'thần tốc' giải phóng mặt bằng

Hà Nội công bố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, xử lý dứt điểm điểm nghẽn hạ tầng tồn tại nhiều năm.

Thành phố Hà Nội công bố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục chỉ trong hơn 5 tháng, xử lý dứt điểm điểm nghẽn hạ tầng tồn tại nhiều năm.

Chiều 11/12, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Ô Chợ Dừa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên toàn địa bàn thành phố.