4 loại rau cải giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, dưỡng gan khỏe trong mùa lạnh

Mùa đông dễ gây đầy bụng và khiến gan hoạt động nhiều hơn. Bổ sung các loại rau cải quen thuộc giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, giữ cơ thể khỏe khoắn.

Vào mùa lạnh, gan cũng phải hoạt động tích cực hơn để xử lý chất béo, rượu bia và các chất dư thừa trong cơ thể. Khi đó, các loại rau cải – giàu chất xơ, vitamin A, C, K và nhiều hợp chất chống oxy hóa – trở thành “trợ thủ xanh” giúp cơ thể tăng cường đào thải, kích thích tiết dịch tiêu hóa và giảm cảm giác nặng bụng sau bữa ăn. Ảnh minh họa
Trong số các loại rau được người Việt ưa chuộng, cải bó xôi là cái tên đứng đầu về khả năng hỗ trợ gan. Ảnh minh họa
Với hàm lượng lớn chất xơ hòa tan và phytonutrient, cải bó xôi giúp giảm chướng bụng, cải thiện khả năng chuyển hóa chất béo, đồng thời bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa. Loại rau này dễ chế biến, có thể dùng cho canh, xào, salad hay sinh tố. Ảnh minh họa
Cải thảo cũng được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa lạnh bởi vị ngọt nhẹ, mềm và dễ tiêu. Hàm lượng nước cao cùng lớp xơ mềm giúp cải thảo làm dịu dạ dày, thích hợp với người hay đầy hơi hoặc ăn tối muộn. Ảnh minh họa
Hợp chất isothiocyanate trong cải thảo còn giúp gan thải độc, giảm viêm và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Vì vậy, các món lẩu, súp hay xào cải thảo thường xuất hiện trong bữa ăn mùa đông. Ảnh minh họa
Trong khi đó, cải xanh lại nổi tiếng nhờ tính ấm và vị hơi cay tự nhiên. Khi đi vào cơ thể, cải xanh kích thích tiêu hóa, làm giảm cảm giác trướng bụng và giúp hệ ruột hoạt động đều đặn hơn. Ảnh minh họa
Hoạt chất glucosinolate trong cải xanh còn thúc đẩy gan đào thải độc chất, tăng cường miễn dịch. Một bát canh cải xanh nấu gừng, đĩa cải luộc hay chút dưa cải muối đều mang lại cảm giác ấm bụng vào những ngày lạnh. Ảnh minh họa
Một loại rau khác không thể thiếu là cải xoong – thực phẩm có hàm lượng chất chống oxy hóa thuộc nhóm cao nhất trong họ cải. Nhờ hợp chất lutein, beta-carotene và vitamin C phong phú, cải xoong giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và rất có lợi cho người thường xuyên ăn đồ nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia. Ảnh minh họa
Cải xoong xào, nấu canh hoặc làm salad đều mang lại vị tươi mát, dễ kết hợp trong thực đơn gia đình. Ảnh minh họa
Dù tốt cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị không nên nấu rau cải quá kỹ để tránh làm mất vitamin tan trong nước. Việc thay đổi linh hoạt các loại cải trong tuần sẽ giúp bổ sung đa dạng dưỡng chất và tăng hiệu quả bảo vệ gan. Ảnh minh họa
Khi chế biến, kết hợp thêm gừng, tỏi hoặc một chút dầu ô liu cũng giúp cơ thể hấp thu vitamin tốt hơn. Riêng người mắc bệnh tuyến giáp nên ăn lượng vừa phải và nấu chín kỹ vì nhóm rau họ cải có chứa goitrogen – chất có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp nếu dùng quá nhiều. Ảnh minh họa
