Khởi tố đối tượng đánh bạn tử vong ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Ba Đồn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn An Bảo Chinh.

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú tại phường Ba Đồn) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh tại cơ quan Công an.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 15h25 ngày 7/12, tại quán Bi-a Sky Billiard Club Cafe (có địa chỉ tại Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), P.A.Q (SN 2008, trú tại Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn An Bảo Chinh do phát sinh mâu thuẫn cá nhân đã xảy ra xích mích, xô xát, đánh nhau.

Hậu quả, Chinh bị thương tích nhẹ, còn Q. bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến chiều ngày 8/12, Q. tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Ba Đồn đã khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

