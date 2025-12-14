Hà Nội

Rút ngắn 1 năm thi công đối với đường nối Phố Hiến - Thái Bình

Trục đường nối Phố Hiến - Thái Bình được đề nghị rút ngắn thi công 1 năm, hoàn thành năm 2027.

Thiên Tuấn

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo chương trình phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn năm 2030. Với trục đường nối Phố Hiến - Thái Bình, Sở Xây dựng đề nghị rút ngắn thi công 1 năm, hoàn thành năm 2027.

524665604-703623732838001-1379075234115326321-n.jpg

Cụ thể, Sở Xây dựng Hưng Yên cho biết, chương trình phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông mang tính động lực, tạo hành lang phát triển công nghiệp - dịch vụ và kết nối thuận lợi với cửa khẩu quốc tế, cảng biển, sân bay, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Về tình phát triển thực tế thời gian qua, Sở Xây dựng cho biết, từ năm 2021 đến nay, hạ tầng giao thông của tỉnh tiếp tục được đầu tư đồng bộ, từng bước hình thành mạng lưới liên hoàn. Nhiều dự án quan trọng được triển khai, như: tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua Hưng Yên); tuyến trục ngang kết nối quốc lộ 39 với ĐT.376; đường ĐT.382B; ĐT.387 kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường Tân Phúc - Võng Phan kết nối cầu La Tiến và định hướng kéo dài về thành phố Thái Bình; tuyến đường kết nối di sản văn hóa - du lịch dọc sông Hồng; dự án thành phần 2.2 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua Hưng Yên…

Đối với các dự án đang triển khai, qua các buổi làm việc, đại diện các sở, ngành nêu ý kiến, với tuyến đường từ phường Thái Bình - Phố Hiến cần có kết nối với tuyến đường từ nút giao quốc lộ 10 đi cảng biển Diêm Điền.

Về thời gian hoàn thành tuyến đường nối từ Thái Bình đi Phố Hiến, do vai trò quan trọng trong giao thông đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai trung tâm đô thị lớn nhất tỉnh và các khu vực lân cận nên lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2027 - rút ngắn một năm so với kế hoạch là năm 2028.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi kết nối phường Phố Hiến với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng được UBND tỉnh Hưng Yên khởi công ngày 31/10. Dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư với thời gian thi công từ 2025 - 2028.

Đây là tuyến đường chạy thẳng đầu tiên giữa hai khu đô thị trung tâm của Hưng Yên sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, trong đó có bố trí dự trữ quỹ đất ở dải phân cách giữa để phục vụ việc phát triển các dự án đường sắt đô thị trong tương lai.

