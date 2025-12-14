Loại ngũ cốc ‘nhỏ mà có võ’ giúp bổ xương, đẹp dáng, bảo vệ tim mạch

Hà Nội

Hạt kê - loại ngũ cốc nhỏ bé nhưng giàu dinh dưỡng, đang được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ lợi ích nổi bật cho xương khớp, tim mạch, tiêu hóa và đường huyết.

Vân Giang (Tổng hợp)
Hạt kê, loại ngũ cốc quen thuộc trong ẩm thực truyền thống Việt Nam, đang dần trở lại trong thực đơn của nhiều gia đình nhờ hàm lượng dinh dưỡng nổi bật và những lợi ích sức khỏe vượt trội. Ảnh minh họa
Nhỏ bé nhưng giàu giá trị, hạt kê chứa khoảng 70–75% tinh bột cùng lượng protein, chất xơ, phốt pho, magie, folate, sắt và đặc biệt là canxi ở mức cao nhất so với nhiều loại ngũ cốc cùng nhóm. Bên cạnh đó, kê cũng cung cấp nhiều axit amin thiết yếu mà gạo hay ngô khó đáp ứng được, tạo nên nguồn dinh dưỡng toàn diện, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ảnh minh họa
Trong số các lợi ích được quan tâm nhiều nhất, khả năng hỗ trợ xương khớp của hạt kê được đánh giá cao. Lượng canxi dồi dào trong hạt giúp củng cố hệ xương, phù hợp cho trẻ em đang phát triển và người lớn tuổi có biểu hiện loãng xương hoặc đau nhức xương khớp. Ảnh minh họa
Canxi còn tham gia vào quá trình dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện trí nhớ, giảm tình trạng mệt mỏi ở những người làm việc căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh. Ảnh minh họa
Ngoài tác dụng với hệ vận động, hạt kê được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích đưa vào chế độ ăn nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh. Những giống kê có màu vỏ sẫm, như kê ngón tay hay kê đuôi chồn, chứa lượng phenolic, catechin và axit ferulic cao. Ảnh minh họa
Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. Đây cũng là lý do nhiều người theo chế độ ăn lành mạnh lựa chọn hạt kê như một dạng ngũ cốc nguyên hạt an toàn. Ảnh minh họa
Hạt kê còn được xem là “người bạn” của hệ tiêu hóa nhờ giàu chất xơ nhưng lại không chứa gluten. Điều này đặc biệt phù hợp với người bị dị ứng gluten, người mắc hội chứng ruột kích thích hay trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Chất xơ trong hạt giúp cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón và hạn chế cảm giác đầy bụng sau khi ăn. Ảnh minh họa
Các nghiên cứu gần đây cũng ghi nhận hàm lượng choline nổi bật trong hạt kê. Choline tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo và hoạt động của gan, từ đó giúp giảm cholesterol máu và hỗ trợ ổn định sức khỏe tim mạch. Nhờ thúc đẩy quá trình oxy hóa axit béo, hạt kê còn giúp hạn chế tích mỡ, phù hợp với người có nhu cầu giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Ảnh minh họa
Với người mắc bệnh tiểu đường, hạt kê là lựa chọn đáng cân nhắc. Chỉ số đường huyết thấp, cùng chất xơ hòa tan và nhóm polysaccharide đặc trưng, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và duy trì nồng độ đường huyết ổn định hơn so với việc sử dụng các loại tinh bột tinh chế. Nhiều chuyên gia khuyến nghị người bệnh có thể dùng cháo kê hoặc cơm kê như một phần thay thế cho cơm trắng trong khẩu phần ăn hằng ngày. Ảnh minh họa
Nhờ giàu dưỡng chất nhưng ít calo, hạt kê còn phù hợp với bà bầu và người muốn giảm cân. Với thai phụ, kê cung cấp folate và sắt – hai vi chất quan trọng giúp ngăn ngừa thiếu máu và hỗ trợ phát triển thai nhi. Trong chế độ ăn kiêng, các món từ hạt kê tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể một cách tự nhiên. Ảnh minh họa
Một ưu điểm khác của hạt kê là dễ chế biến. Từ cháo kê với đậu xanh, bột kê cho trẻ ăn dặm, đến salad, sữa kê hay các món bánh thực dưỡng, loại ngũ cốc này có thể biến tấu linh hoạt trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tiêu thụ với tần suất vừa phải, khoảng 2–3 lần mỗi tuần, để cân bằng dinh dưỡng và tránh nạp quá nhiều tinh bột. Ảnh minh họa
