Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hình hài cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày thông xe

Dự kiến, Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ thông xe kỹ thuật vào Thứ 6 tuần tới (ngày 19/12).

Theo Bốn Việt / Tiền Phong
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2, đi qua Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án được khởi công vào tháng 1/2023, dự kiến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2, đi qua Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án được khởi công vào tháng 1/2023, dự kiến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Tới nay, tuyến chính đã hoàn thành thi công đạt 95%.
Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - Trần Văn Thi (thứ 2 từ trái sang) cho biết, những ngày qua lãnh đạo Ban phân công nhau túc trực thường xuyên trên công trường để chỉ đạo, động viên, giám sát thi công và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, bảo đảm công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, đưa cao tốc Bắc - Nam thông tuyến từ Lạng Sơn tới Cà Mau như Thủ tướng chỉ đạo.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - Trần Văn Thi (thứ 2 từ trái sang) cho biết, những ngày qua lãnh đạo Ban phân công nhau túc trực thường xuyên trên công trường để chỉ đạo, động viên, giám sát thi công và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu, bảo đảm công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, đưa cao tốc Bắc - Nam thông tuyến từ Lạng Sơn tới Cà Mau như Thủ tướng chỉ đạo.

Trên công trường, nhiều đoạn đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, từ thảm nhựa, lắp biển báo, giải phân cách giữa tới vạch kẻ đường…
Ông Trần Văn Thi cho biết, thời gian qua, chủ đầu tư, nhà thầu đều phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”, để đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Hiện, trên công trường có hơn 1.500 máy móc, thiết bị và hơn 3.000 lao động, trên 200 mũi thi công dọc dự án cả ngày lẫn đêm. Các mũi thi công tập trung hoàn thành các phần việc còn lại trên tuyến chính, như thảm mặt đường một số vị trí còn lại, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Thi cho biết, thời gian qua, chủ đầu tư, nhà thầu đều phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”, để đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Hiện, trên công trường có hơn 1.500 máy móc, thiết bị và hơn 3.000 lao động, trên 200 mũi thi công dọc dự án cả ngày lẫn đêm. Các mũi thi công tập trung hoàn thành các phần việc còn lại trên tuyến chính, như thảm mặt đường một số vị trí còn lại, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Cũng theo ông Thi, tới nay, tuyến chính của Dự án không còn vướng mắc gì, chỉ cần “ông trời” ủng hộ không mưa, 200 mũi thi công sẽ bảo đảm đưa công trình hoàn thành trước ngày 19/12.

Cũng theo ông Thi, tới nay, tuyến chính của Dự án không còn vướng mắc gì, chỉ cần “ông trời” ủng hộ không mưa, 200 mũi thi công sẽ bảo đảm đưa công trình hoàn thành trước ngày 19/12.

Trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, nhiều đoạn đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, nhà thầu triển khai dọn vệ sinh công trường sẵn sàng cho thông xe vào Thứ 6 tuần tới.

Trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, nhiều đoạn đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, nhà thầu triển khai dọn vệ sinh công trường sẵn sàng cho thông xe vào Thứ 6 tuần tới.

Khi dự án hoàn thành, theo ông Thi, mọi người khi nhắc đến Cà Mau không còn nói câu “nghe nói Cà Mau xa lắm”.

Khi dự án hoàn thành, theo ông Thi, mọi người khi nhắc đến Cà Mau không còn nói câu “nghe nói Cà Mau xa lắm”.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang theo kỳ vọng của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ. Dù thời gian đầu gặp một số khó khăn về nguồn cát san lấp, giá vật liệu tăng, miền Tây mưa nhiều… Từ sự vào cuộc của bộ ngành, địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, những khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ, nỗ lực từ chủ đầu tư, nhà thầu, tuyến cao tốc đang đếm từng ngày về đích.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang theo kỳ vọng của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ. Dù thời gian đầu gặp một số khó khăn về nguồn cát san lấp, giá vật liệu tăng, miền Tây mưa nhiều… Từ sự vào cuộc của bộ ngành, địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng, những khó khăn, vướng mắc dần được tháo gỡ, nỗ lực từ chủ đầu tư, nhà thầu, tuyến cao tốc đang đếm từng ngày về đích.

Hầu hết tuyến chính đã cơ bản xong, một số hạng mục còn lại đang được công nhân thi công hoàn thiện công đoạn cuối.

Hầu hết tuyến chính đã cơ bản xong, một số hạng mục còn lại đang được công nhân thi công hoàn thiện công đoạn cuối.

Một số vị trí đang được nhà thầu hoàn thiện nốt lớp bê tông nhựa mặt đường. Những vị trí thảm nhựa này hầu hết nằm ở đầu cầu, do thời gian gia tải chờ lún kéo dài.

Một số vị trí đang được nhà thầu hoàn thiện nốt lớp bê tông nhựa mặt đường. Những vị trí thảm nhựa này hầu hết nằm ở đầu cầu, do thời gian gia tải chờ lún kéo dài.

Các nhà thầu nỗ lực thi công hoàn thiện nốt các vị trí mặt đường còn lại, đảm bảo hoàn thành và đủ điều kiện thông xe vào Thứ 6 tuần tới.
Những mẻ bê tông nhựa cuối cùng được thảm trên mặt đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
“Để động viên, khích lệ kỹ sư, công nhân trên công trường, chủ đầu tư và các nhà thầu cùng đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người ngày đêm bám công trường. Qua đó để mỗi người lao động đều thấy được quan tâm, không thấy cô đơn trên công trường, như Thủ tướng Phạm Minh Chính thường nhắc nhở mỗi khi đến thăm, kiểm tra công trình”, ông Thi (bên phải) nói.

“Để động viên, khích lệ kỹ sư, công nhân trên công trường, chủ đầu tư và các nhà thầu cùng đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những người ngày đêm bám công trường. Qua đó để mỗi người lao động đều thấy được quan tâm, không thấy cô đơn trên công trường, như Thủ tướng Phạm Minh Chính thường nhắc nhở mỗi khi đến thăm, kiểm tra công trình”, ông Thi (bên phải) nói.

Để kịp mục tiêu về đích vào ngày 19/12, các nhà thầu huy động máy móc nhân sự làm cả ngày lẫn đêm, tranh thủ mỗi khi thời tiết thuận lợi. Ảnh công nhân sửa đèn máy chuẩn bị bước vào ca làm đêm.

Để kịp mục tiêu về đích vào ngày 19/12, các nhà thầu huy động máy móc nhân sự làm cả ngày lẫn đêm, tranh thủ mỗi khi thời tiết thuận lợi. Ảnh công nhân sửa đèn máy chuẩn bị bước vào ca làm đêm.

Công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau luôn sáng đèn mỗi khi đêm xuống.
Trước mắt, các nhà thầu ưu tiên hoàn thiện trước 5 nút giao trên tuyến, trong đó đoạn Cần Thơ - Hậu Giang xong trước nút giao IC2, IC3 và IC5, đoạn Hậu Giang - Cà Mau xong trước nút giao IC10 và IC12, các nút giao còn lại tiếp tục hoàn thiện thời gian tới.
tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/hinh-hai-cao-toc-can-tho-ca-mau-truoc-ngay-thong-xe-post1804299.tpo
#cao tốc #Cần Thơ #Cà Mau #giao thông #xây dựng #bắc nam

Bài liên quan

Xã hội

Hai xe tải tông nhau trên cao tốc ở Lâm Đồng, tài xế mắc kẹt trong cabin

Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra va chạm, một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, khiến giao thông bị gián đoạn.

Sáng 13/12, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, 2 xe tải lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến km153, xe tải giao hàng va chạm vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng, khiến phần đầu cabin xe tải giao hàng bị biến dạng nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Xã hội

Ném đá làm vỡ kính xe tải, nam thanh niên bị khởi tố

Do bực tức vì thua game, N.B.K.D (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhặt đá trên mặt cầu vượt ném nhiều lần xuống đường cao tốc, khiến một phương tiện bị hư hỏng.

Ngày 12/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.B.K.D (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

693be11526f89.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với N. B. K. D.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố vụ ô tô tải đâm xe đầu kéo làm 5 người thương vong ở Quảng Trị

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng-Vạn Ninh làm 5 người thương vong, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Ngày 12/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông liên quan vụ tai nạn trên cao tốc cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), ô tô tải mang BKS: 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên đường cao tốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới