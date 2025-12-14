Hình hài cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày thông xe

Hai xe tải tông nhau trên cao tốc ở Lâm Đồng, tài xế mắc kẹt trong cabin
Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra va chạm, một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, khiến giao thông bị gián đoạn.
Sáng 13/12, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.
Theo thông tin ban đầu, 2 xe tải lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến km153, xe tải giao hàng va chạm vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng, khiến phần đầu cabin xe tải giao hàng bị biến dạng nghiêm trọng.
Ném đá làm vỡ kính xe tải, nam thanh niên bị khởi tố
Do bực tức vì thua game, N.B.K.D (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhặt đá trên mặt cầu vượt ném nhiều lần xuống đường cao tốc, khiến một phương tiện bị hư hỏng.
Ngày 12/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.B.K.D (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố vụ ô tô tải đâm xe đầu kéo làm 5 người thương vong ở Quảng Trị
Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng-Vạn Ninh làm 5 người thương vong, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.
Ngày 12/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông liên quan vụ tai nạn trên cao tốc cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương
Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), ô tô tải mang BKS: 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên đường cao tốc.
