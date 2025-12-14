Hình hài cao tốc Cần Thơ – Cà Mau trước ngày thông xe

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bùng-Vạn Ninh làm 5 người thương vong, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Ngày 12/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông liên quan vụ tai nạn trên cao tốc cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 8/12, tại Km635 + 500 đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Bùng - Vạn Ninh qua xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị), ô tô tải mang BKS: 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đâm vào đuôi xe tải biển số 61C-037.54 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) đang dừng trên đường cao tốc.