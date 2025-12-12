Nam thanh niên ở Quảng Ninh bị ngộ độc nguy kịch do ăn cá nóc

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân G.A.T. (32 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu sau khi ăn phải một loại cá lạ nghi ngờ là cá nóc.

Theo người nhà, ngay sau bữa trưa, bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều, mệt lả và khoảng 4 giờ sau rơi vào trạng thái lơ mơ, mất khả năng đáp ứng.

Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ đạt 5 điểm Glasgow - mức độ suy giảm ý thức rất nặng, có nguy cơ ngừng thở và ngừng tim, biểu hiện điển hình của ngộ độc tetrodotoxin.

Nhận định tình trạng tối cấp cứu, ê-kíp trực khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực cho người bệnh gồm đặt nội khí quản, rửa dạ dày, an thần, thở máy, truyền dịch và kiểm soát chức năng hô hấp - tuần hoàn.

Ảnh minh họa/Internet

Nhờ xử trí kịp thời và đúng chuyên môn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được rút ống thở, tỉnh táo trở lại, ăn uống tốt và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Gây mê Hồi sức và Chống độc.

Tetrodotoxin là loại độc tố thần kinh cực mạnh có trong cá nóc, mạnh gấp 275 lần xyanua, có thể gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố tập trung nhiều ở nội tạng, da và thậm chí cả phần thịt của một số loài cá nóc.

Nếu cá nóc không được chế biến đúng cách, người ăn có thể nhiễm độc tố trên, có biểu hiện tê môi, tê tay, nôn ói, chóng mặt, yếu liệt và nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn khuyến cáo người dân, khi có dấu hiệu bất thường sau ăn hải sản, cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Ngoài cá nóc, các loại hải sản có độc tố thần kinh mạnh như bạch tuộc vòng xanh, con so cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tử vong nếu người dân không hiểu rõ đặc tính của chúng. Nhiều trường hợp ngộ độc xảy ra do chủ quan hoặc do tin tưởng vào kinh nghiệm “truyền miệng”, trong khi độc tố trong các sinh vật biển này hoàn toàn không biến mất khi nấu chín.

Đối với các loài hải sản lạ, người dân cần thận trọng, tránh sử dụng khi không chắc chắn về độ an toàn.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng việc điều trị kịp thời trong “giờ vàng” là yếu tố quan trọng giúp bệnh nhân vượt qua nguy hiểm.