Xã hội

Vi phạm luật giao thông, sau bao lâu thì hiện lỗi?

Người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, sẽ nhận được thông báo.

Theo Nhật Tường/Znews
VNeTraffic sẽ tự động thông báo vi phạm cho người dân sau 2 giờ. Ảnh: Xuân Sang.
Theo thông báo từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), người dân vi phạm giao thông được hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe sau 2 giờ. Tính năng áp dụng với tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Thông báo tiến trình xử lý vi phạm giao thông gồm 3 bước ra thông báo, biên bản, cuối cùng đến quyết định. Cục cho biết hiện nay, đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, thông tin vi phạm được quần chúng nhân dân phản ánh nếu chủ xe đã cài đặt, sử dụng app VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm.

Hiện nay nhiều khu vực các thành phố lớn đã được lắp đặt hệ thống camera phát hiện vi phạm giao thông và ngày càng mở rộng. Theo thông tin từ Cục CSGT, hệ thống này đã ghi nhận hơn 3.400 trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn TP.HCM, và nhiều tài xế bị trừ điểm hoặc xử phạt dựa trên hình ảnh.

Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh vi phạm giao thông thông qua các ứng dụng của Chính phủ như VNeID, VNeTraffic, hay qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên Facebook. Hàng ngày có hơn hàng trăm phản ánh gửi về. Cục CSGT thông tin ngày 11/12/2025 đã tiếp nhận 614 tin phản ánh vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic.

Hệ thống camera phát hiện vi phạm giao thông vào ngày 12/12. Ảnh: Cục CSGT.
Đây là ứng dụng được Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển Ứng dụng giao thông dành cho công dân để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông. Ứng dụng đã kết nối với Ứng dụng định danh Quốc gia và căn cước, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VneID là tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

Ở mức định danh điện tử 1, tài khoản VNeTraffic cho phép tra cứu các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, thông tin đấu giá biển số xe, biển số bị mất cắp hoặc truy nã, cùng các dữ liệu tiện ích như vị trí trạm thu phí, điểm đăng kiểm - đăng ký xe, trụ sở CSGT, camera giao thông và trạm cứu hộ.

Bên cạnh đó, định danh mức 2 cho phép thực hiện thanh toán các loại phí như phí cao tốc, phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí đăng kiểm và theo dõi thống kê số lượt vi phạm, số lần qua trạm thu phí cùng các lỗi giao thông phát sinh.

Cục CSGT cho biết tiến tới trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm sẽ tương đương với việc lập biên bản và hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để công dân thi hành. Người vi phạm có thể lựa chọn nộp phạt tại hệ thống hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

znews.vn
