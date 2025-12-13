Phá ổ nhóm xóc đĩa, bắt 7 đối tượng ở Đà Nẵng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Đà Nẵng ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều vật dụng liên quan.

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng, gồm: N.V.V (27 tuổi), N.V.H (44 tuổi), N.T.H (51 tuổi), N.T.A.T (41 tuổi), N.T.N (32 tuổi), N.T.N (52 tuổi) cùng trú xã Thăng Điền; và L.H (45 tuổi), trú xã Thăng Trường để điều tra hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 08/12, Công an xã Thăng Điền phát hiện, bắt quả tang nhóm 7 đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức xóc đĩa, thắng thua bằng tiền tại khu vực nhà thờ tộc N.V (tổ 3, thôn Tứ Sơn).

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an xã thu giữ gần 16 triệu đồng; 1 bộ dụng cụ xóc đĩa; cùng nhiều tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai: