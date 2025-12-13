Bắt 'nữ quái' vận chuyển 900 bao thuốc lá lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 900 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng Lê Thị Bích Hoài (Gia Lai) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h50 ngày 12/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Lê Duẩn (phường Đông Hà), Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Thuốc lá "lậu" bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang tàng trữ 900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Thị Bích Hoài (SN 1953, trú tại Nhơn Hậu, Gia Lai). Toàn bộ số thuốc lá nói trên không có giấy tờ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

