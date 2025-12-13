Hà Nội

1 làng ở Quảng Ngãi thắp cả triệu bóng đèn, biến 'đêm thành ngày'

Xã hội

1 làng ở Quảng Ngãi thắp cả triệu bóng đèn, biến 'đêm thành ngày'

Khắp các cánh đồng ở thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất Quảng Ngãi, ánh điện rực sáng tạo một khung cảnh lung linh kỳ lạ.

Theo Nguyễn Yên/Plo.vn
Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, giai đoạn quan trọng trong cả vụ hoa. Những ngày này, nông dân làng hoa Nghĩa Hiệp dồn toàn lực cho những công đoạn chăm sóc cuối cùng, với mong muốn hàng nghìn chậu cúc kịp bung nở đúng dịp.
Từ khắp các cánh đồng hoa cúc, ánh điện vàng kéo đi khắp nơi. Đây là cách người nông dân “biến đêm thành ngày”.
Không chỉ giúp giữ ấm cho cây trong những ngày mưa dầm, se lạnh mà còn là kỹ thuật quan trọng để điều tiết sinh trưởng, giữ cho cây hoa luôn “thức” để phát triển đều và nở đúng thời điểm.
Nhìn từ trên cao, làng hoa Nghĩa Hiệp rực rỡ ánh đèn giăng các vườn hoa cúc.
Khung cảnh rực rỡ này chỉ xuất hiện một lần mỗi năm.
Những khu vườn rực rỡ ánh đèn.
Những con đường trong thôn cũng trở nên rực rỡ vào mỗi đêm.
Gia đình bà Trần Thị Luyến (54 tuổi) trồng khoảng 1.400 chậu cúc, xen thêm thạch thảo, mâm xôi trong vụ hoa năm nay. Bà cho biết, thắp đèn là khâu không thể thiếu trong cả vụ cúc Tết.
“Tôi thắp đèn ngay từ khi cây mới gieo. Chậu lớn phải duy trì khoảng bốn tháng, chậu nhỏ thì ba tháng. Chừng một tuần nữa là bà con tắt đèn để hoa bắt đầu nảy búp, lên bông,” bà Luyến nói.
Cách đó không xa, vườn hoa của bà Nguyễn Thị Thiểu (50 tuổi) cũng sáng rực trong màn đêm. Giữa những dãy cúc thẳng tắp, bà lom khom nhổ cỏ, chăm sóc những chậu cúc đang thì phát triển.
Theo bà Thiểu, để cây đạt chiều cao chuẩn 70–80 cm, đèn chong hoa bật liên tục từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Khi cây đủ chiều cao, người trồng mới tắt đèn để cúc bước vào giai đoạn ra nụ. Tại Nghĩa Hiệp, chỉ còn khoảng vài ngày nữa, bà con sẽ ngừng chong đèn để cây hoa bắt đầu tạo nụ.
Gia đình bà trồng khoảng 400 chậu cúc. Dù số lượng không nhiều, nhưng từng chậu đều được chăm chút kỹ lưỡng. “Chi phí giờ cao lắm, chỉ cần hư vài chậu là coi như mất công cả tháng. Nghề này cực nhưng nhìn vườn cúc khỏe, lên nụ đều là có động lực,” bà bộc bạch.
Để cây hoa phát triển tốt, người nông dân phải tất bật chăm sóc suốt ngày đêm.
Thời điểm này, điều mà nhiều hộ trồng hoa mong mỏi nhất là thời tiết từ nay đến Tết thuận lợi để hoa nở đẹp, giá cả ổn định, không bị ép giá.
Tháng 1-2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp” cho các sản phẩm hoa chủ lực của địa phương.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang, năm nay bà con trồng hoa cúc với diện tích khoảng 30 ha. Tuy nhiên, hai đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều diện tích hoa bị hư hỏng, năng suất có thể giảm so với cùng kỳ. Để ổn định đầu ra, ngoài thương lái truyền thống, địa phương còn kết nối với các hợp tác xã hoa để hỗ trợ tiêu thụ.
