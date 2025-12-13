Hà Nội

Sống Khỏe

15 người ở Quảng Ngãi ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Bệnh viện cho biết, những bệnh nhân có các biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Tuệ Minh

Tối 13/12, ông Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì.

Theo ông Hòa, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã có báo cáo về việc trong ngày 13/12 tiếp nhận khám và điều trị cho 15 trường hợp với các triệu chứng như: sốt, đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng… sau khi ăn bánh mì của cơ sở H.V.

z7323689812331-ca9f1e7c264e2fdecad336ab092ce362.jpg
15 người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì H.V

Được biết, cơ sở H.V chuyên kinh doanh nem chả, bánh mì và có nhiều chi nhánh, điểm bán trên địa bàn các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ.

Trong số này có 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu (khoa nhi 1 ca, khoa nội 6 ca). Các bệnh nhân thuộc nhiều xã, phường khác nhau như: Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành…

Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, đến nay chưa có sơ sở y tế nào báo cáo về tình trạng nghi ngộ độc tương tự.

Sở đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để kiểm nghiệm.

“Thương hiệu bánh mì này có nhiều chi nhánh nằm trên địa bàn tỉnh nên chưa rõ các triệu chứng ngộ độc thực phẩm của các bệnh nhân là do ăn tại chi nhánh nào. Hiện tại đang tập trung truy vết và điều trị cho các bệnh nhân nặng”, ông Hòa cho hay.

4 bước xử trí khi bị ngộ độc thực phẩm.
Sống Khỏe

Nam thanh niên ở Quảng Ninh bị ngộ độc nguy kịch do ăn cá nóc

Nam thanh niên 32 tuổi ngộ độc tetrodotoxin từ cá nóc được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân G.A.T. (32 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu sau khi ăn phải một loại cá lạ nghi ngờ là cá nóc.

Theo người nhà, ngay sau bữa trưa, bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều, mệt lả và khoảng 4 giờ sau rơi vào trạng thái lơ mơ, mất khả năng đáp ứng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thanh niên 19 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử, gây co giật, tổn thương thận

Một nam thanh niên 19 tuổi nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử vape, đối mặt với nguy cơ tổn thương thận, giảm trí nhớ và các vấn đề tâm thần nặng.

Ngày 9/12, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân H.N.H. (19 tuổi, Ninh Bình) nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới trong tình trạng phải gây mê, an thần để thở máy.

Bệnh nhân từng hút thuốc lá điện tử suốt 3 năm và đã chủ động bỏ từ cuối năm 2024 khi nghe thông tin về việc cấm thuốc lá điện tử.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hàng chục công nhân, học sinh nhập viện tại TP HCM sau ăn trưa nghi ngộ độc

60 công nhân và 19 học sinh ở TP HCM nhập viện sau ăn trưa nghi ngộ độc, hiện sức khỏe các nạn nhân được theo dõi, ngành y tế đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 27/11, có 60 công nhân và 19 học sinh THPT nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Đa khoa khu vực Thủ Đức, đều cùng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo PLO, tối 27/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM) cho biết, vào chiều cùng ngày, nơi đây có tiếp nhận 60 trường hợp là công nhân của một công ty trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP HCM, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm.

Xem chi tiết

