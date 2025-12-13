15 người ở Quảng Ngãi ngộ độc nghi do ăn bánh mì

Bệnh viện cho biết, những bệnh nhân có các biểu hiện ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Tối 13/12, ông Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì.

Theo ông Hòa, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã có báo cáo về việc trong ngày 13/12 tiếp nhận khám và điều trị cho 15 trường hợp với các triệu chứng như: sốt, đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng… sau khi ăn bánh mì của cơ sở H.V.

15 người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì H.V

Được biết, cơ sở H.V chuyên kinh doanh nem chả, bánh mì và có nhiều chi nhánh, điểm bán trên địa bàn các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ.

Trong số này có 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu (khoa nhi 1 ca, khoa nội 6 ca). Các bệnh nhân thuộc nhiều xã, phường khác nhau như: Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành…

Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, đến nay chưa có sơ sở y tế nào báo cáo về tình trạng nghi ngộ độc tương tự.

Sở đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để kiểm nghiệm.

“Thương hiệu bánh mì này có nhiều chi nhánh nằm trên địa bàn tỉnh nên chưa rõ các triệu chứng ngộ độc thực phẩm của các bệnh nhân là do ăn tại chi nhánh nào. Hiện tại đang tập trung truy vết và điều trị cho các bệnh nhân nặng”, ông Hòa cho hay.