Ngoài phát hiện vi phạm giao thông, camera AI Hà Nội còn làm được gì?

Camera AI tại Hà Nội được vận hành với nhiều chức năng, không chỉ ghi nhận vi phạm và xử 'phạt nguội' mà còn thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Hệ thống camera AI và Trung tâm điều khiển giao thông thông minh mới của Công an thành phố Hà Nội được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành giao thông trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng nhanh và hạ tầng chịu áp lực lớn. Việc đưa hệ thống vào hoạt động được xác định là bước chuyển từ mô hình giám sát thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu thời gian thực, bảo đảm việc điều hành giao thông có cơ sở và thống nhất.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, mục tiêu của hệ thống không chỉ là xử lý vi phạm qua hình ảnh, mà là thiết lập một cơ chế điều hành tổng thể, giảm ùn tắc, tối ưu vận hành đèn tín hiệu và tăng tính minh bạch trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống camera AI có khả năng phân tích lưu lượng phương tiện theo từng thời điểm, nhận diện hướng di chuyển, mật độ, tốc độ và các thay đổi bất thường trên tuyến. Từ dữ liệu này, AI tự động đề xuất hoặc trực tiếp điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu để rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn, giúp giảm hàng chờ và duy trì dòng phương tiện liên tục. Đây cũng là cơ sở để hình thành các tuyến 'làn sóng xanh'.

Về nhiệm vụ giám sát, hệ thống tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe, dừng đỗ không đúng quy định, đi sai làn hoặc các lỗi liên quan đến tốc độ và cự ly phương tiện.

Camera AI hoạt động với độ phân giải cao, tốc độ ghi hình nhanh, cho phép phân tích chi tiết các chuyển động để giảm sai lệch trong nhận dạng. Dữ liệu từ camera được truyền trực tiếp về Trung tâm điều hành, qua đó lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận, kiểm tra và triển khai xử lý theo quy trình điện tử.

Trung tâm điều khiển giao thông thông minh cũng tiếp nhận tín hiệu cảnh báo ùn tắc, va chạm và sự cố, từ đó điều phối lực lượng tại hiện trường khi cần thiết.

Hệ thống còn hỗ trợ phát hiện phương tiện thuộc danh sách theo dõi phục vụ công tác nghiệp vụ; cảnh báo điểm ùn tắc hoặc nguy cơ ùn ứ để điều chỉnh phân luồng kịp thời. Khi đưa vào vận hành đầy đủ, hệ thống giúp giảm đáng kể nhu cầu bố trí cán bộ trực tiếp đứng điều tiết tại nhiều nút giao, đồng thời tăng khả năng giám sát diện rộng mà không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết hay thời điểm trong ngày.

Không chỉ phục vụ điều hành giao thông, hệ thống cơ sở dữ liệu có được từ các camera AI còn nâng cao hiệu quả nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ nhận diện đối tượng theo khuôn mặt, đặc tính, từ đó hỗ trợ điều tra, truy vết, xử lý vi phạm và quản lý địa bàn.

Việc ứng dụng AI nhằm hướng tới một phương thức điều hành giao thông có tính chính xác, đồng bộ và hạn chế yếu tố cảm tính. Qua đó, người dân được hưởng lợi trực tiếp từ các tuyến đường thông suốt hơn, tín hiệu đèn phù hợp hơn với lưu lượng thực tế và quy trình xử lý vi phạm minh bạch, rõ ràng, dựa trên dữ liệu số hóa và lưu trữ tập trung.