Xã hội

Bất ngờ xuất hiện hố tử thần trên quốc lộ ở Huế

Một hố tử thần bất ngờ xuất hiện trên Quốc lộ 49, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền (TP Huế), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hạo Nhiên

Ngày 13/12, thông tin từ UBND xã Bình Điền (TP Huế) xác nhận, trên Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Tân Thọ vừa xuất hiện một hố sụt lún nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, mặt đường nhựa bị sập, tạo thành một hố có đường kính khoảng 50 - 60 cm, xung quanh hố có những vết nứt, phía dưới là hàm ếch, nguy cơ tiếp tục mở rộng.

base64-1765626334830433048019.jpg
Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, rào chắn, túc trực để phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực này.

Được biết, Quốc lộ 49 là tuyến giao thông huyết mạch có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của TP Huế. Đây là trục đường chính kết nối trung tâm TP với các xã A Lưới, cửa khẩu biên giới Việt - Lào.

Tuyến đường này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản của người dân mà còn giữ vai trò đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững khu vực biên giới.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Tri:

(Nguồn: MXH)
#TP Huế #Quốc lộ 49 #hố tử thần #sụt lún #an toàn #giao thông

