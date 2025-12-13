Hưng Yên sắp đấu 81 lô đất, khởi điểm từ 11 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 81 lô đất ở tại Khu dân cư số 9 xã Quang Hưng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 11 triệu đồng/m2.

Ngày 13/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 81 lô đất ở tại Khu dân cư số 9 xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích 100 - 200 m2, với giá khởi điểm 11 - 13 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 12/12 đến 17h ngày 24/12 trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group, địa chỉ: Lô LK 03-15, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; tại UBND xã Quang Hưng, địa chỉ: Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, hoặc được chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của Công ty.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản vào ngày 15/12 và 16/12 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group hoặc tại UBND xã Quang Hưng.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 8h ngày 12/12 đến 17h ngày 24/12 tại UBND xã Quang Hưng (công ty sẽ bố trí Ngân hàng hỗ trợ thu tiền đặt trước vào ngày 23/12 và ngày 24/12).

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá bắt đầu lúc 8h30 ngày 28/12, tại Nhà văn hoá huyện Phù Cừ (cũ), nay là Nhà văn hóa xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

