Hà Nội chính thức 'bắt tay' thực hiện cơ chế đặc thù các dự án lớn

Sau khi được Quốc hội cho phép thức hiện thí điểm cơ chế đặc thù, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương.

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, hồ sơ, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án lớn, quan trọng thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Hà Nội.

Theo Nghị quyết, phạm vi điều chỉnh tập trung vào các dự án thuộc diện đặc biệt theo quy định của Quốc hội, bao gồm dự án đầu tư công, dự án đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Thành phố.

Nghị quyết nhấn mạnh các nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện, trong đó yêu cầu bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, phù hợp với quy định của Quốc hội và pháp luật có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, khả thi; không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí, tiêu cực và không làm phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời, việc lập, thẩm định, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư phải gắn với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý so với quy định thông thường, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Thành phố

Đối với dự án đầu tư công, Nghị quyết quy định rõ trình tự từ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đến thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư. Chủ tịch UBND Thành phố giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; hồ sơ được nộp tập trung về Sở Tài chính để tổ chức thẩm định thông qua Hội đồng thẩm định Thành phố.

Nội dung thẩm định bao quát toàn diện các yếu tố then chốt như sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch, địa điểm, nhu cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, tiến độ thực hiện, tác động môi trường và các cơ chế, chính sách đặc thù. Trên cơ sở kết quả thẩm định, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Đối với dự án PPP, Nghị quyết quy định trình tự lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư với các yêu cầu chặt chẽ về điều kiện lựa chọn dự án, khả năng huy động nguồn lực xã hội, cơ chế chia sẻ rủi ro, đặc biệt là cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu. Việc thẩm định được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định thành phố, có thể mời chuyên gia trong và ngoài nước tham gia nhằm bảo đảm tính khách quan, chuyên sâu.

Đối với các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND Thành phố, Nghị quyết quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục lập đề xuất dự án, thẩm định và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Nội dung thẩm định tập trung đánh giá sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở (nếu có), tác động môi trường, năng lực tài chính của nhà đầu tư và các điều kiện tiếp cận thị trường.

Nghị quyết cũng quy định đầy đủ các trường hợp và trình tự điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với từng loại dự án, bảo đảm chỉ điều chỉnh khi có thay đổi lớn về mục tiêu, quy mô, địa điểm, tổng mức đầu tư hoặc các yếu tố quan trọng khác theo quy định. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, bảo đảm nguyên tắc chịu trách nhiệm trong phạm vi nội dung được giao.

Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 12/12/2030, phù hợp với thời hạn thí điểm cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.