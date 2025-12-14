Hà Nội

Xã hội

Hà Nội chốt thời điểm tổ chức chương trình Countdown 2026

Chương trình Countdown 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 (thứ Tư).

Thiên Tuấn

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 6508/UBND-KGVX về việc tổ chức chương trình Chào năm mới 2026 (Countdown 2026) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-122238.png

Theo nội dung Công văn, để Chương trình được tổ chức an toàn, thành công phục vụ Nhân dân vui xuân đón Tết và nhằm tạo nên không khí lễ hội sôi động, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nâng cao sức hút của không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, điểm đến biểu tượng của Thành phố, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

Chương trình có chủ đề: Countdown 2026 - Mở Kết Nối Thật do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần truyền thông Song Trang (ST Group) được tổ chức từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 (thứ Tư) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với 100% kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện các nội dung chương trình, phương án chi tiết đảm bảo đúng văn bản chấp thuận; quản lý các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, phướn, pano, bảng quảng cáo, các standee, tờ rơi, LED và trên các phương tiện truyền thông về Chương trình.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo định hướng, phối hợp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự kiện mang tầm quốc tế, quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam trong bạn bè quốc tế; các quy định, thông tin cần thiết của Chương trình khi khán giả tham gia sự kiện.

Công an Thành phố chủ trì, chỉ đạo Công an phường Hoàn Kiếm, các lực lượng liên quan xây dựng, triển khai toàn diện phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ; bố trí các điểm giao thông tĩnh và sắp xếp vị trí đỗ xe dành cho đại biểu, lực lượng phục vụ Tổng duyệt và Chương trình chính thức, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa điểm tổ chức...

UBND phường Hoàn Kiếm xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, y tế, vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị trước, trong và sau sự kiện theo đúng phạm vi phân cấp quản lý; chủ động bố trí lực lượng thường trực tại các địa điểm tổ chức trong chuỗi hoạt động của Chương trình.

Xây dựng phương án bố trí bãi đỗ xe và trông giữ phương tiện theo đúng quy định; không để phát sinh các điểm trông giữ xe trái phép, tự phát; chỉ đạo lắp đặt bổ sung nhà vệ sinh công cộng, tăng cường công tác thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường trước, trong và sau sự kiện theo phân cấp quản lý và tại các địa điểm trong chuỗi hoạt động của Chương trình.

