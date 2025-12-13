Bắc Ninh ‘mạnh tay’ xử lý kinh doanh đa cấp vi phạm

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sở ngành liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 93/2025/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ảnh minh họa.

Nguyên tắc phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ nhằm phân định rõ trách nhiệm; tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm hành vi vi phạm; bảo đảm phối hợp đúng quy định, chính xác, khách quan, kịp thời và không trùng lặp đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nội dung và phương thức phối hợp gồm cung cấp, trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp thông qua văn bản, phương tiện liên lạc, họp, hội nghị, hội thảo, cử cán bộ tham gia, tổ chức đoàn thanh tra liên ngành và các hình thức khác theo quy định pháp luật.

Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật, công bố danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp; chủ trì kiểm tra; phối hợp giám sát; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm.

Thanh tra tỉnh chủ trì xây dựng, phối hợp tổ chức kế hoạch thanh tra; thành lập đoàn thanh tra liên ngành đối với vụ việc phức tạp.

Công an tỉnh theo dõi, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm; giám sát chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh, người tham gia bán hàng đa cấp và hoạt động hội thảo, đào tạo.

Cục Thuế tỉnh kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo pháp luật về thuế; công khai kết quả kiểm tra.

Các sở liên quan phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực quản lý; xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

UBND cấp xã kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, báo cáo vi phạm; thành lập tổ kiểm tra bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…