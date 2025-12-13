Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Ninh ‘mạnh tay’ xử lý kinh doanh đa cấp vi phạm

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu sở ngành liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Khánh Hoài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký quyết định số 93/2025/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

cats-7996.jpg
Ảnh minh họa.

Nguyên tắc phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ nhằm phân định rõ trách nhiệm; tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm hành vi vi phạm; bảo đảm phối hợp đúng quy định, chính xác, khách quan, kịp thời và không trùng lặp đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nội dung và phương thức phối hợp gồm cung cấp, trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp thông qua văn bản, phương tiện liên lạc, họp, hội nghị, hội thảo, cử cán bộ tham gia, tổ chức đoàn thanh tra liên ngành và các hình thức khác theo quy định pháp luật.

Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật, công bố danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp; chủ trì kiểm tra; phối hợp giám sát; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm.

Thanh tra tỉnh chủ trì xây dựng, phối hợp tổ chức kế hoạch thanh tra; thành lập đoàn thanh tra liên ngành đối với vụ việc phức tạp.

Công an tỉnh theo dõi, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm; giám sát chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh, người tham gia bán hàng đa cấp và hoạt động hội thảo, đào tạo.

Cục Thuế tỉnh kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo pháp luật về thuế; công khai kết quả kiểm tra.

Các sở liên quan phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực quản lý; xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

UBND cấp xã kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, báo cáo vi phạm; thành lập tổ kiểm tra bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

#kinh doanh đa cấp vi phạm #Bắc Ninh #Bắc Ninh #kinh doanh đa cấp #xử lý vi phạm #kiểm tra

Bài liên quan

Xã hội

1 làng ở Quảng Ngãi thắp cả triệu bóng đèn, biến 'đêm thành ngày'

Khắp các cánh đồng ở thủ phủ hoa cúc Tết lớn nhất Quảng Ngãi, ánh điện rực sáng tạo một khung cảnh lung linh kỳ lạ.

Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, giai đoạn quan trọng trong cả vụ hoa. Những ngày này, nông dân làng hoa Nghĩa Hiệp dồn toàn lực cho những công đoạn chăm sóc cuối cùng, với mong muốn hàng nghìn chậu cúc kịp bung nở đúng dịp.
Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, giai đoạn quan trọng trong cả vụ hoa. Những ngày này, nông dân làng hoa Nghĩa Hiệp dồn toàn lực cho những công đoạn chăm sóc cuối cùng, với mong muốn hàng nghìn chậu cúc kịp bung nở đúng dịp.
Từ khắp các cánh đồng hoa cúc, ánh điện vàng kéo đi khắp nơi. Đây là cách người nông dân “biến đêm thành ngày”.
Từ khắp các cánh đồng hoa cúc, ánh điện vàng kéo đi khắp nơi. Đây là cách người nông dân “biến đêm thành ngày”.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai xe tải tông nhau trên cao tốc ở Lâm Đồng, tài xế mắc kẹt trong cabin

Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra va chạm, một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, khiến giao thông bị gián đoạn.

Sáng 13/12, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, 2 xe tải lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến km153, xe tải giao hàng va chạm vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng, khiến phần đầu cabin xe tải giao hàng bị biến dạng nghiêm trọng.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt cơ sở kinh doanh hàng nghìn cút nối dây, bút thử điện nhập lậu

Anh H.C.M cho biết, toàn bộ số hàng hoá trên là do anh M mua trôi nổi trên thị trường, không có hoá đơn chứng từ kèm theo để nhằm mục đích kinh doanh online.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Hộ kinh doanh H.C.M1, địa chỉ: Thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

capture-3345.png
Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới