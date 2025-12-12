Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phường Kon Tum yêu cầu xử lý xe chở vật liệu vi phạm vệ sinh môi trường

Người dân phản ảnh tình trạng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông tại trung tâm đô thị vi phạm quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Ngày 12/12, UBND Phường Kon Tum đã ban hành văn bản 1619/UBND-TH gửi cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra và xử lý tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo UBND Phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn để xảy ra hàng loạt vi phạm như chở quá tải, quá khổ, không che chắn, để nước rò rỉ và làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường.

x1.jpg
Xe tải trọng lớn chở cát chảy nước gây mất an toàn giao thông tại trung tâm Phường Kon Tum.

Tình trạng này xuất hiện vào ban đêm và lặp đi lặp lại tại các khu vực trung tâm đô thị, gần nút giao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trước đó, các cơ quan báo chí liên tục phản ánh, các xe tải trọng lớn chở cát và vật liệu xây dựng thường xuyên hoạt động trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 24- nhất là các đường trung tâm đô thị. Quá trình vận chuyển, nước từ thùng xe chảy tràn ra mặt đường, kèm theo vật liệu rơi vãi, tạo thành các điểm mất an toàn kéo dài suốt ngày đêm.

UBND Phường Kon Tum đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để lập lại trật tự giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.

Clip ghi lại tình trạng xe chở vật liệu xây dựng gây mất an toàn giao thông và VSMT
tin sản xuất
#xử lý nghiêm #UBND Phường Kon Tum #tỉnh Quảng Ngãi #xe tải chở vật liệu xây dựng #vệ sinh môi trường #trật tự an toàn giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Hải Phòng xử lý nghiêm xe tải trọng lớn lưu thông trên các tuyến đê

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở NNMT chỉ đạo lực lượng quản lý đê điều tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép.

Mới đây, trước tình trạng xe cơ giới có tải trọng lớn lưu thông trên nhiều tuyến đê gây hư hỏng kết cấu đê điều và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Văn Quân đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

7777.jpg
Xe tải chạy trên tuyến đê Thái Bình ở Hải Phòng.
Xem chi tiết

Xã hội

Đi bộ qua Quốc lộ 1A, cụ bà bị xe tải tông tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị), khiến cụ bà tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h20, xe ô tô tải mang BKS: 77H -10125 do tài xế Nguyễn Hữu Danh (SN: 1982, ở xã Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

sequence-6000-04-41-03still001-20251210104030.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới