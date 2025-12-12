Phường Kon Tum yêu cầu xử lý xe chở vật liệu vi phạm vệ sinh môi trường

Người dân phản ảnh tình trạng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông tại trung tâm đô thị vi phạm quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngày 12/12, UBND Phường Kon Tum đã ban hành văn bản 1619/UBND-TH gửi cơ quan chức năng, đề nghị kiểm tra và xử lý tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo UBND Phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn để xảy ra hàng loạt vi phạm như chở quá tải, quá khổ, không che chắn, để nước rò rỉ và làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường.

Xe tải trọng lớn chở cát chảy nước gây mất an toàn giao thông tại trung tâm Phường Kon Tum.

Tình trạng này xuất hiện vào ban đêm và lặp đi lặp lại tại các khu vực trung tâm đô thị, gần nút giao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Trước đó, các cơ quan báo chí liên tục phản ánh, các xe tải trọng lớn chở cát và vật liệu xây dựng thường xuyên hoạt động trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 24- nhất là các đường trung tâm đô thị. Quá trình vận chuyển, nước từ thùng xe chảy tràn ra mặt đường, kèm theo vật liệu rơi vãi, tạo thành các điểm mất an toàn kéo dài suốt ngày đêm.

UBND Phường Kon Tum đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để lập lại trật tự giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.