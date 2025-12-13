Khống chế con nghiện dùng hung khí tấn công cảnh sát

Sau khi đảm bảo các biện pháp an toàn, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã phá cửa, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Bắc.

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng cố thủ, chống người thi hành công vụ tại phường Long Tuyền.

Trước đó, tối 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo từ Công an phường Long Tuyền về việc có đối tượng sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ và cố thủ trong nhà, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Trương Văn Bắc (SN 1987, khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) vừa bị Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng, nhưng cố tình trốn tránh không chấp hành quyết định.

Đối tượng Trương Văn Bắc bị cơ quan Công an bắt giữ.

Vào khoảng 21h ngày 11/12, nhận được tin báo của người dân phát hiện đối tượng Bắc đã về nhà sau thời gian lẩn trốn, Công an phường Long Tuyền đã mời Bắc về trụ sở để thi hành Quyết định. Tuy nhiên, đối tượng cùng vợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (SN 1991, cùng nơi thường trú) đã có hành vi và lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguy hiểm hơn, đối tượng Bắc còn dùng dao phóng lợn và chĩa tự chế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và khóa cửa cố thủ trong nhà. Dù lực lượng Công an đã nhiều lần thuyết phục, nhưng Bắc không chấp hành mà dùng gạch đá ném vào tổ công tác.

Đến khoảng 9h30, ngày 12/12, sau khi đã đảm bảo các biện pháp an toàn, tổ công tác nhanh chóng phá cửa, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Bắc và đưa về trụ sở Công an phường Long Tuyền làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

