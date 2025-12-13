Hà Nội

Xã hội

Khống chế con nghiện dùng hung khí tấn công cảnh sát

Sau khi đảm bảo các biện pháp an toàn, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã phá cửa, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Bắc.

Hạo Nhiên

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng cố thủ, chống người thi hành công vụ tại phường Long Tuyền.

Trước đó, tối 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo từ Công an phường Long Tuyền về việc có đối tượng sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ và cố thủ trong nhà, ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Trương Văn Bắc (SN 1987, khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) vừa bị Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng, nhưng cố tình trốn tránh không chấp hành quyết định.

can-tho-1420-01.jpg
Đối tượng Trương Văn Bắc bị cơ quan Công an bắt giữ.

Vào khoảng 21h ngày 11/12, nhận được tin báo của người dân phát hiện đối tượng Bắc đã về nhà sau thời gian lẩn trốn, Công an phường Long Tuyền đã mời Bắc về trụ sở để thi hành Quyết định. Tuy nhiên, đối tượng cùng vợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (SN 1991, cùng nơi thường trú) đã có hành vi và lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Nguy hiểm hơn, đối tượng Bắc còn dùng dao phóng lợn và chĩa tự chế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và khóa cửa cố thủ trong nhà. Dù lực lượng Công an đã nhiều lần thuyết phục, nhưng Bắc không chấp hành mà dùng gạch đá ném vào tổ công tác.

Đến khoảng 9h30, ngày 12/12, sau khi đã đảm bảo các biện pháp an toàn, tổ công tác nhanh chóng phá cửa, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Trương Văn Bắc và đưa về trụ sở Công an phường Long Tuyền làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xã hội

Khởi tố đối tượng đánh bạn tử vong ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Ba Đồn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn An Bảo Chinh.

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú tại phường Ba Đồn) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

5-4-9835.jpg
Đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép ở Đồng Tháp

Phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm đối tượng trên 2 phương tiện vận chuyển cát “lậu” đã nhảy xuống sông tẩu thoát.

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển khoảng 30m3 cát không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khuya 10/12, trong quá trình tuần tra trên nhánh sông Cửa Tiểu, đoạn thuộc ấp Bà Lắm (xã Tân Phú Đông), Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 2 phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát nên tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết

