Thêm 12 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì H.V

Số người nhập viện với các triệu chứng sốt ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thương hiệu H.V. (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục tăng.

Ngày 14/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng thông tin, bệnh viện tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì H.V.

Theo đó, Bệnh viện này cho biết trong tối ngày 13/12 có thêm 10 trường hợp nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm tương tự 15 ca trước đó.

Một trong số các cơ sở bánh mì H.V mà bệnh nhân cho biết đã ăn trước khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Như đã đưa tin trước đó, sau khi ăn bánh mì thương hiệu H.V. có 15 trường hợp phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực thẩm.

Trong số đó có 7 ca nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực khám và điều trị cho các bệnh nhân.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, con số bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng là 25 trường hợp.

Ngoài ra, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện với dấu hiệu ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cùng hệ thống nói trên, bệnh nhân đều có các triệu chứng đau bụng, đi cầu lỏng và sốt...

Nác sĩ thăm khám một trong số các bệnh nhân bị ngộ độc trong vụ việc.

Được biết, các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau, nhưng đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt cao… sau khi ăn bánh mì mua tại cùng một hệ thống cửa hàng H.V.

Theo nhận định của Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng con số này có thể tiếp tục tăng.

Đáng chú ý, có một bệnh nhân 73 tuổi hiện diễn tiến nặng do suy thận cấp. Trong đó có trường hợp cả gia đình 4 người cùng nhập viện cấp cứu.

Qua chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cho thấy đây là tình trạng viêm dạ dày, đại tràng cấp do nhiễm trùng, một biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm.

Hiện các trường hợp đang được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, chủ yếu là bù nước, điện giải và sử dụng kháng sinh đối với những bệnh nhân có chỉ số bạch cầu tăng cao.

Hai bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.