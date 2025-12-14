Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn hàng loạt mộ đá cổ thời Đường bên sông Hàn Giang

Kho tri thức

Bí ẩn hàng loạt mộ đá cổ thời Đường bên sông Hàn Giang

Phát hiện 37 ngôi mộ đá cổ với đồ tùy táng, gốm men ngọc bích giúp làm sáng tỏ phong tục mai táng của người xưa tại Trung Quốc.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Nằm bên bờ sông Hàn Giang, Dương Đan, thành phố Vân Tây, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học Trung Quốc bất ngờ tìm thấy hàng loạt quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ trên vách đá. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Nằm bên bờ sông Hàn Giang, Dương Đan, thành phố Vân Tây, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học Trung Quốc bất ngờ tìm thấy hàng loạt quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ trên vách đá. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Đó là 37 ngôi mộ đá cổ có niên đại từ thời nhà Đường (khoảng năm 618-907 Sau Công Nguyên). Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Đó là 37 ngôi mộ đá cổ có niên đại từ thời nhà Đường (khoảng năm 618-907 Sau Công Nguyên). Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Trong các ngôi mộ đá này, nhóm chuyên gia Trung Quốc phát hiện ra hài cốt người, tiền xu bằng đồng, chuỗi hạt làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Trong các ngôi mộ đá này, nhóm chuyên gia Trung Quốc phát hiện ra hài cốt người, tiền xu bằng đồng, chuỗi hạt làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Nhiều mảnh gốm men ngọc bích và bia đá từ 37 ngôi mộ này cũng được tìm thấy. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Nhiều mảnh gốm men ngọc bích và bia đá từ 37 ngôi mộ này cũng được tìm thấy. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Các chuyên gia tiến hành đo chiều rộng cửa các ngôi mộ đá. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Các chuyên gia tiến hành đo chiều rộng cửa các ngôi mộ đá. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Thậm chí, họ còn ghi chép dữ liệu về những ngôi mộ đá này.
Thậm chí, họ còn ghi chép dữ liệu về những ngôi mộ đá này.
Phát hiện này cung cấp nguồn tư liệu phong phú để nghiên cứu văn hóa và phong tục mai táng cổ xưa trong khu vực. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Phát hiện này cung cấp nguồn tư liệu phong phú để nghiên cứu văn hóa và phong tục mai táng cổ xưa trong khu vực. Ảnh: @ Zhang Jianbo.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#ngôi mộ đá #Trung Quốc #nghĩa trang #chôn cất #hài cốt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT