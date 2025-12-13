Hà Nội

Xã hội

Bắt kẻ điều khiển xe mô tô đâm vào chân Cảnh sát giao thông ở Hải Phòng

Để né tránh kiểm tra, Phạm Trọng Huy đã điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Hải Ninh

Công an phường Thành Đông và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn chỉnh thủ tục và ra quyết định bắt tạm giam Phạm Trọng Huy, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phạm Trọng Huy là đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào chân một CSGT khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, tối ngày 6/12.

555555.jpg
Đối tượng Phạm Trọng Huy (giữa)

Thông tin ban đầu, tối 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đường phố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng bị một đối tượng điều khiển xe mô tô đâm vào chân khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả kiểm tra xác định đồng chí chỉ bị xây xát phần mềm, phải khâu 4 mũi, hiện tình hình sức khỏe ổn định.

Khi nhận được thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Công an phường Thành Đông khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Tùng, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng gây ra vụ việc là Phạm Trọng Huy, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng, điều khiển xe mô tô BKS: 34B1-134.86. Để né tránh kiểm tra, đối tượng đã điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, gây thương tích ở chân.

