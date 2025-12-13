Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị xây cầu nối Hà Nội - Phú Thọ

Bộ Xây dựng cho biết việc đầu tư cầu nối xã Ba Vì (Hà Nội) với xã Tu Vũ (Phú Thọ) thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của hai địa phương theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn ĐBQH Hà Nội, trả lời kiến nghị của cử tri thành phố trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về đề xuất xây dựng cầu nối xã Ba Vì với xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.

Cầu Đồng Quang, một trong những cây cầu nối Hà Nội và Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hinh

Kiến nghị của cử tri được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến, đề xuất đầu tư xây dựng cây cầu nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Bộ Xây dựng ủng hộ đối với chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, coi đây là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, căn cứ Luật Đường bộ năm 2024 và các quy định pháp luật liên quan, công trình cầu nối xã Ba Vì và xã Tu Vũ là công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ để sớm nghiên cứu, xem xét và triển khai đầu tư công trình theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội cũ) và xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cũ) ngăn cách bởi sông Đà. Trong phạm vi hai huyện Ba Vì và Thanh Thủy trước đây có cầu Đồng Quang nối hai địa phương, khánh thành vào năm 2015 với chiều dài phần cầu 746m, mặt cầu hai làn xe rộng 10m, đường dẫn hai đầu cầu dài 1.674m.